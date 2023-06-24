В Болотном отменили День молодежи: праздничных мероприятий не будет

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Трагичные новости о смерти военного пришли в регион из зоны СВО в пятницу, 23 июня. А погиб мужчина 1 февраля 2023 года.
«Мною принято решение отменить развлекательные мероприятия ко Дню молодёжи. Поводов собраться ещё будет достаточно в календаре», — написал Королев на своей странице во «ВКонтакте».
С молодым бойцом Ильей родные и земляки простятся 25 июня в Болотном.
Напомним, в конце февраля жители Болотного простились с 25-летним участником СВО Максимом Березовским и его 4-летней дочерью, которая умерла от рака.