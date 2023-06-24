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В Болотном отменили День молодежи: праздничных мероприятий не будет

24 июня 2023, 08:16
Фото: 1MI

Под Новосибирском отменили праздничные программы ко Дню молодежи

Празднование Дня молодежи отменили в городе Болотном Новосибирской области из-за гибели земляка Ильи Таскаева. Об этом объявил глава Болотнинского района Олег Королев.

Трагичные новости о смерти военного пришли в регион из зоны СВО в пятницу, 23 июня. А погиб мужчина 1 февраля 2023 года.

«Мною принято решение отменить развлекательные мероприятия ко Дню молодёжи. Поводов собраться ещё будет достаточно в календаре», — написал Королев на своей странице во «ВКонтакте».

С молодым бойцом Ильей родные и земляки простятся 25 июня в Болотном.

Напомним, в конце февраля жители Болотного простились с 25-летним участником СВО Максимом Березовским и его 4-летней дочерью, которая умерла от рака.

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