В Новосибирске готовят торт в честь Дня города-2023: народ уже ждет в очереди — фото

С места события корреспондент Atas.info сообщает, что торт будут выдавать гостям в специальных пунктах — их оградили, чтобы избежать столпотворения и давки. В ожидании вкусного тортика сибиряки заранее выстроились в очередь. Некоторые пришли на площадку, где развернули кухонную зону, за несколько часов до начала мероприятия.