В Новосибирске готовят торт в честь Дня города-2023: народ уже ждет в очереди — фото

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Раздача торта начнется сразу после регистрации его в Книге рекордов России. Повара обещают приготовить огромного веса десерт — 1130 кг, с бисквитными буквами 1,3,0.
С места события корреспондент Atas.info сообщает, что торт будут выдавать гостям в специальных пунктах — их оградили, чтобы избежать столпотворения и давки. В ожидании вкусного тортика сибиряки заранее выстроились в очередь. Некоторые пришли на площадку, где развернули кухонную зону, за несколько часов до начала мероприятия.
Напомним, торт обещают изготовить до 21:00. Раздавать десерт будут по одному кусочку каждому в руки.