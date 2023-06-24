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В Новосибирске готовят торт в честь Дня города-2023: народ уже ждет в очереди — фото

24 июня 2023, 12:20
Фото: atas.info
Торт в честь Дня города готовят в Новосибирске

Новосибирцы создали пробку возле торта в честь Дня города-2023

Десятки кондитеров полным ходом готовят рекордный торт в честь празднования 130-летия Дня города Новосибирска 24 июня. Примерно через час всем зевакам, выстроившимся в очередь, раздадут кусочки десерта бесплатно.

Раздача торта начнется сразу после регистрации его в Книге рекордов России. Повара обещают приготовить огромного веса десерт — 1130 кг, с бисквитными буквами 1,3,0.

С места события корреспондент Atas.info сообщает, что торт будут выдавать гостям в специальных пунктах — их оградили, чтобы избежать столпотворения и давки. В ожидании вкусного тортика сибиряки заранее выстроились в очередь. Некоторые пришли на площадку, где развернули кухонную зону, за несколько часов до начала мероприятия.

Фото: atas.info

Напомним, торт обещают изготовить до 21:00. Раздавать десерт будут по одному кусочку каждому в руки.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Торт#День города#День города 2023 в Новосибирске
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