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В Новосибирске Land Cruiser протаранил машину ДПС, уходя от погони

24 июня 2023, 09:15
Фото: АСТ-54/ВК
«Ленд Крузер» врезался в машину ДПС в Новосибирске
Автомобиль «Ленд Крузер» уходил от погони и врезался в машину инспекторов ДПС в Новосибирске. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы.

Днем 24 июня водитель внедорожника нарушал ПДД и спровоцировал за ним погоню сотрудников ГИБДД. Мужчина на скорости помчался прочь, что стало его роковой ошибкой. Возле цирка и дома №8 на Нарымской он влетел в машину инспекторов и перевернулся.

«Гаишники быстро выбежали из своей машины и скрутили нарушителя на иномарке. На место подъехали еще несколько экипажей ДПС. Пострадавших, вероятно, нет», — рассказали свидетели аварии.

Официальный комментарий по факту ДТП представители ведомства пока не давали. Вероятно, он будет позже, сейчас все работают на месте аварии.

#ДТП#Гибдд#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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