В Новосибирске Land Cruiser протаранил машину ДПС, уходя от погони

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Днем 24 июня водитель внедорожника нарушал ПДД и спровоцировал за ним погоню сотрудников ГИБДД. Мужчина на скорости помчался прочь, что стало его роковой ошибкой. Возле цирка и дома №8 на Нарымской он влетел в машину инспекторов и перевернулся.
«Гаишники быстро выбежали из своей машины и скрутили нарушителя на иномарке. На место подъехали еще несколько экипажей ДПС. Пострадавших, вероятно, нет», — рассказали свидетели аварии.
Официальный комментарий по факту ДТП представители ведомства пока не давали. Вероятно, он будет позже, сейчас все работают на месте аварии.