В Новосибирске Land Cruiser протаранил машину ДПС, уходя от погони

Днем 24 июня водитель внедорожника нарушал ПДД и спровоцировал за ним погоню сотрудников ГИБДД. Мужчина на скорости помчался прочь, что стало его роковой ошибкой. Возле цирка и дома №8 на Нарымской он влетел в машину инспекторов и перевернулся.