В Новосибирске на VK Fest заметили робота-собаку Коди студентов НГУ

Робот-собака попала в объектив корреспондента Atas.info на VK Fest в Новосибирске. Казалось, будто она гуляет сама по себе, как обычный пес: бегала вокруг людей, вставала на задние лапы.

Сюжет ВК фест 2023 в Новосибирске