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Published Сегодня, 13:59

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В Новосибирске на VK Fest заметили робота-собаку Коди студентов НГУ

24 июня 2023, 13:59
Фото: atas.info
Робот-собаку заметили на VK Fest в Новосибирске
Робот-собака попала в объектив корреспондента Atas.info на VK Fest в Новосибирске. Казалось, будто она гуляет сама по себе, как обычный пес: бегала вокруг людей, вставала на задние лапы.
«Многие СМИ пишут, что этого робота-пса разработали в НГУ. На самом деле — это китайская игрушка. Студенты используют ее для разработок, экспериментов, пытаются развинтить ее интеллект», — сообщила наш корреспондент.

Известно, что этого робопса зовут Коди. Его купили за 1 млн рублей. Собаку учат выполнять команды, хотят, чтобы робот обогнал по уровню интеллекта обычного пса.

Искусственная собака может вставать на задние лапы, вилять хвостом, лаять. Гости VK Fest смогли ее погладить.

#Алина Шефер#Роботы#ВК фест 2023 в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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