В Новосибирске на VK Fest заметили робота-собаку Коди студентов НГУ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Многие СМИ пишут, что этого робота-пса разработали в НГУ. На самом деле — это китайская игрушка. Студенты используют ее для разработок, экспериментов, пытаются развинтить ее интеллект», — сообщила наш корреспондент.
Известно, что этого робопса зовут Коди. Его купили за 1 млн рублей. Собаку учат выполнять команды, хотят, чтобы робот обогнал по уровню интеллекта обычного пса.
Искусственная собака может вставать на задние лапы, вилять хвостом, лаять. Гости VK Fest смогли ее погладить.