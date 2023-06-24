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В Новосибирске обанкрочена сеть шаурмы «Дядя Денер»

24 июня 2023, 08:43
Фото: 1MI
Сеть «Дядя Денер» в Новосибирске - банкрот
Сеть фастфуда «Дядя Денер» в Новосибирске признали банкротом. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

Аркадий Зырянов был назначен конкурсным управляющим. Ему передадут все документы компании в рамках конкурсного производства. Оно продлится до 5 декабря 2023 года.

Стоит вспомнить, что сеть «Дядя Денер» основали в 2009 году. В Сибири шаурма стала любимым продуктом многих людей, поэтому владельцы открыли еще больше точек в регионах.

Спустя несколько лет один владелец сменился. У сети появилось множество конкурентов, некоторые постоянные клиенты начали отмечать снижение качества продукции.

В итоге «Дядя Денер» стал терять прибыль и попал в долговую кабалу. Задолженность составила 1,9 млн рублей. Межрайонная инспекция ФНС № 17 подала иск в суд на банкротство сети.

#Алина Шефер#Фастфуд#Банкротство#Суд#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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