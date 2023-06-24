В Новосибирске устроили столпотворение на фестивале цветов «Времена года»

Всего на фестивале цветов четыре локации. Они простилаются с площади Ленина до пересечения с улицы Советской. Цветочные композиции — арки и потолки — ассоциируются с временами года. Они цветут и благоухают, но не всем сегодня посчастливится насладиться этим ароматом.