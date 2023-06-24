В Новосибирске устроили столпотворение на фестивале цветов «Времена года»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Фестиваль открылся на улице Ленина, которую сделали снова пешеходной. По аллее первыми прошли губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.
За ними наблюдали за оградой горожане. Затем ворота открыли и всех пустили на площадку. Мгновенно образовалась давка.
«Невозможно было подойти к экспонатам так, как возле них толпы людей фотографировались. Похоже, это любимое занятие новосибирцев. Рассмотреть цветы возможности нет, очень много народа», — сообщает с фестиваля корреспондент Atas.info.
Всего на фестивале цветов четыре локации. Они простилаются с площади Ленина до пересечения с улицы Советской. Цветочные композиции — арки и потолки — ассоциируются с временами года. Они цветут и благоухают, но не всем сегодня посчастливится насладиться этим ароматом.