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В Новосибирске устроили столпотворение на фестивале цветов «Времена года»

24 июня 2023, 13:00
Фото: atas.info
Фестиваль цветов «Времена года» начался в Новосибирске
Международный фестиваль цветов «Времена года» начался в Новосибирске. Только не многие могут посмотреть на композиции из-за жуткого столпотворения у ограждения.

Фестиваль открылся на улице Ленина, которую сделали снова пешеходной. По аллее первыми прошли губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

Фото: atas.info

За ними наблюдали за оградой горожане. Затем ворота открыли и всех пустили на площадку. Мгновенно образовалась давка.

«Невозможно было подойти к экспонатам так, как возле них толпы людей фотографировались. Похоже, это любимое занятие новосибирцев. Рассмотреть цветы возможности нет, очень много народа», — сообщает с фестиваля корреспондент Atas.info.
Фото: atas.info

Всего на фестивале цветов четыре локации. Они простилаются с площади Ленина до пересечения с улицы Советской. Цветочные композиции — арки и потолки — ассоциируются с временами года. Они цветут и благоухают, но не всем сегодня посчастливится насладиться этим ароматом.

#Общество#Фестиваль#Алина Шефер#Цветы#День города#День города 2023 в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область
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