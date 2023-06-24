Вагнера, мужики: военнослужащие ВС РФ обратились к ЧВК «Вагнер»

«Мужики, музыканты! Сколько раз мы с вами долбили бок о бок эту фашистскую нечисть. мы десантники будем долбить ее до последней капли крови и будем мстить за каждого своего товарища …Все наши ребята стоят у берегов Днепра и ждут, когда хохол попрет. И никто не бежит здесь до Азовского моря.