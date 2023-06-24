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Вагнера, мужики: военнослужащие ВС РФ обратились к ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 03:51
Фото: Скрин из видео обращения десантников на телеграм канале Операция Z/Оперативный дежурный
Десантники обратились к ЧВК "Вагнер"

Военнослужащие РФ публикуют обращения к бойцам ЧВК «Вагнер»

Военнослужащие РФ публикуют в телеграм-каналах обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в которых призывают решить вопрос мирным путем и вернуться под управление Главнокомандующего ВС РФ.

«Мужики, музыканты! Сколько раз мы с вами долбили бок о бок эту фашистскую нечисть. мы десантники будем долбить ее до последней капли крови и будем мстить за каждого своего товарища …Все наши ребята стоят у берегов Днепра и ждут, когда хохол попрет. И никто не бежит здесь до Азовского моря.

Мы, конечно, уважаем вас, вы красавчики, но никто не позволит вам вносить разлад в наше общее дело, а именно — защищать нашу родную Россию, нас ждет успех, победа, мы ее добьемся!», — обратились к ЧВК «Вагнер» десантники.

«Мужики, музыканты! Мы не раз выполняли наши задачи вместе. … Мы уважаем вашу работу, но мы не должны никому позволять предавать наше святое дело — служение родине, нашей России!».

«Мужики, музыканты! Мы не раз стояли вместе на поле боя и били нациков. Но с вашей стороны идет какая-то подстава. Ваш руководитель несет откровенную чушь. Мы не покидаем своих позиций. Мы стояли и будем стоять на своих рубежах. Защищали и будем защищать Родину. А вашему руководителю — Бог ему судьба…»

Десантники обратились к ЧВК "Вагнер"
Видео: Скрин из видео обращения десантников на телеграм канале Операция Z/Оперативный дежурный
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