Вагнера, мужики: военнослужащие ВС РФ обратились к ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
«Мужики, музыканты! Сколько раз мы с вами долбили бок о бок эту фашистскую нечисть. мы десантники будем долбить ее до последней капли крови и будем мстить за каждого своего товарища …Все наши ребята стоят у берегов Днепра и ждут, когда хохол попрет. И никто не бежит здесь до Азовского моря.
Мы, конечно, уважаем вас, вы красавчики, но никто не позволит вам вносить разлад в наше общее дело, а именно — защищать нашу родную Россию, нас ждет успех, победа, мы ее добьемся!», — обратились к ЧВК «Вагнер» десантники.
«Мужики, музыканты! Мы не раз выполняли наши задачи вместе. … Мы уважаем вашу работу, но мы не должны никому позволять предавать наше святое дело — служение родине, нашей России!».
«Мужики, музыканты! Мы не раз стояли вместе на поле боя и били нациков. Но с вашей стороны идет какая-то подстава. Ваш руководитель несет откровенную чушь. Мы не покидаем своих позиций. Мы стояли и будем стоять на своих рубежах. Защищали и будем защищать Родину. А вашему руководителю — Бог ему судьба…»
ФСБ возбудило уголовное дело против Пригожина за вооруженный мятеж.