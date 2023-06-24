VK Fest, авиашоу, «Ветер Сибири»: ТОП главных оупен-эйров лета-2023 в Новосибирске

11 июня — фестиваль «Сибирский огонь». Это одно из крупнейших культурных исторических событий в России. В Новосибирске он прошел девятый раз. Реконструкторы из разных уголков Сибири съехались в деревню Большой Оеш, расположенной в Колыванском районе. В течение мероприятия были показаны эпизоды 22 веков истории, начиная с I века до нашей эры, когда по земле гуляли древнеримские легионеры, и заканчивая советскими солдатами, сражавшимися в Афганистане.