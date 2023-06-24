VK Fest, авиашоу, «Ветер Сибири»: ТОП главных оупен-эйров лета-2023 в Новосибирске

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В столице Сибири в этом году пройдет много оpen air — фестивалей на открытом воздухе. Мы собрали самые интересные и громкие события, подробнее в подборке Atas.info.
11 июня — фестиваль «Сибирский огонь». Это одно из крупнейших культурных исторических событий в России. В Новосибирске он прошел девятый раз. Реконструкторы из разных уголков Сибири съехались в деревню Большой Оеш, расположенной в Колыванском районе. В течение мероприятия были показаны эпизоды 22 веков истории, начиная с I века до нашей эры, когда по земле гуляли древнеримские легионеры, и заканчивая советскими солдатами, сражавшимися в Афганистане.
15-18 июня — этнофестиваль INDIA FOREST CAMP. Это фестиваль электронной музыки, который проходит в лесу Караканского бора. Днем были разные локации: йога, массаж, мастер-классы, ярмарка, тренинги. Организаторы называют фестиваль «параллельной вселенной».
24 июня — музыкальный VK FEST, хедлайнером которого станет рэпер Баста; «ВК fest» — это крупнейший музыкальный молодежный фестиваль, который проходит в нескольких городах России. В Новосибирске фест пройдет в новом модном парке «Арена». Уже продано 15 тысяч билетов.
25 июня — празднование 130-летия Новосибирска; В этом году День города разделили на два дня: 24 и 25 июня. В последнее воскресенье жителей и гостей города ждет гастрономический фестиваль «Сибирская кухня», фестиваль «Арена-Фест», фестиваль духовых оркестров и другое.
30 июня — 9 июля — многодневный фестиваль PLAYA на острове Шумского кордона в Обском море. PLAYA — это масштабный фестиваль, который проходит в часе езды от Новосибирска. Ночью можно танцевать, а днем ходить на творческие мастер классы, научные лекции, психологические тренинги, йогу, катайся на сапах и водных лыжах.
29 июля — фестиваль автомобилей Get it low на Кутателадзе, 4г. Это крупнейший в России некоммерческий проект, представляющий из себя информационный блог о разнообразии культур автомобилей по всему миру.
30 июля — авиашоу в Мочище. Авиационный спортивный фестиваль «ВИВАТ РОССИЯ» — это долгожданное событие в Новосибирске. Участниками мероприятия будут пилотажные группы из разных городов Сибири и не только. Сейчас программа еще не раскрывается, также как и названия групп, участвующих в одном из самых завораживающих шоу.
11 — 13 августа — рок-фестиваль «Ветер Сибири». Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме «Мочище». На 3 дня Новосибирск станет столицей русскоязычной рок-музыки.