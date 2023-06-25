По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в его отношении за попытку вооруженного мятежа, будет прекращено. Не будут преследовать и участников ЧВК, которые приняли участие в «походе на Москву», поскольку, отметил Песков, Кремль уважает их боевые заслуги.