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Ночью 24 июня колонна техники ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на Дону и, предположительно, направилась в полевые лагеря. Как сообщает Rostovgazeta, люди в камуфляже стреляли в воздух, часть горожан вышла на улицы провожать военных и одобрительно кричала им вслед. Вместе со своими частями город покинул и Евгений Пригожин.
Ранее Пригожин сообщил, что после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял решение развернуть свои передовые части, которые уже зашли на территорию Подмосковья.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное дело, возбужденное в его отношении за попытку вооруженного мятежа, будет прекращено. Не будут преследовать и участников ЧВК, которые приняли участие в «походе на Москву», поскольку, отметил Песков, Кремль уважает их боевые заслуги.
Все ранее введенные ограничения на движение по дорогам сняты, сообщили в Росавтодоре.