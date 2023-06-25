Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Что пропустили новосибирцы и гости города, не бывшие в субботу, 24 июня, на праздничных площадках в центре Новосибирска и в парке «Арена» на левом берегу? Показываем в 10 фотографиях.
Утром на площаде между цирком и Вознесенксим собором офциально открыли памятнк Николаю Чудотворцу.
Новый парк «Арена» на левом берегу Оби впервые принял крупное мероприятие — там прошел VK-fest-2023.
Большинство посетителей фестиваля жаловались на ужасную пыль, которая висела в воздухе. Площадка перед основной сценой представляла из себя поле с голой землей.
Официально открыл празднование Дня города плац-парад духовых орестров на площади Ленина
Гигантский торт весом более тысячи килограммов приготовили кулинары в честь Дня города. Люди стояли в плотной толпе несколько часов, чтобы дождаться, пока кусочки рекордного лакомства начнут раздвать всем желающим.
По ощущениям наших корреспондентов, вкус торта оказался весьма посредственным.
Самая милая площадка на праздновании Дня города — улица Ленина, которую вновь сделали пешеходной ради фестиваля цветов.
Всего на фестивале цветов четыре локации. Они расположены от площади Ленина до пересечения с улицой Советской.
Фестиваль цветов продлится до 2 июля
Первый день празднования Дня города завершился без серьезных происшествий. И возможно, это самое главное.