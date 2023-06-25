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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:30

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Мегаторт, улица цветов, VK-фест: 10 огненных фото начала Дня города в Новосибирске

25 июня 2023, 03:27
Фото: тг-канал Анны Терешковой
Праздновать День города в Новосибирске будут два дня
Официально День города в Новосибирске отмечают в воскресенье, 25 июня. Однако массовые праздничные мероприятия начались накануне

Что пропустили новосибирцы и гости города, не бывшие в субботу, 24 июня, на праздничных площадках в центре Новосибирска и в парке «Арена» на левом берегу? Показываем в 10 фотографиях.

Утром на площаде между цирком и Вознесенксим собором офциально открыли памятнк Николаю Чудотворцу.

Памятник освятил митрополит НикодимПамятник освятил митрополит Никодим
Памятник освятил митрополит Никодим
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Новый парк «Арена» на левом берегу Оби впервые принял крупное мероприятие — там прошел VK-fest-2023.

На концерте побывало более 15 тысяч человекНа концерте побывало более 15 тысяч человек
На концерте побывало более 15 тысяч человек
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Большинство посетителей фестиваля жаловались на ужасную пыль, которая висела в воздухе. Площадка перед основной сценой представляла из себя поле с голой землей.

По словам очевидцев, некоторым людям становилось плохо от высокой концентрации пыли в воздухеПо словам очевидцев, некоторым людям становилось плохо от высокой концентрации пыли в воздухе
По словам очевидцев, некоторым людям становилось плохо от высокой концентрации пыли в воздухе
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Официально открыл празднование Дня города плац-парад духовых орестров на площади Ленина

Десять оркестров будут выступать на главной площади Новосибирска и сегодня, 25 июняДесять оркестров будут выступать на главной площади Новосибирска и сегодня, 25 июня
Десять оркестров будут выступать на главной площади Новосибирска и сегодня, 25 июня
Фото: тг-канал Анны Терешковой

Гигантский торт весом более тысячи килограммов приготовили кулинары в честь Дня города. Люди стояли в плотной толпе несколько часов, чтобы дождаться, пока кусочки рекордного лакомства начнут раздвать всем желающим.

Как ни старались организаторы сделать раздачу лакомства относительно цивилизованной, давки избежать не удалосьКак ни старались организаторы сделать раздачу лакомства относительно цивилизованной, давки избежать не удалось
Как ни старались организаторы сделать раздачу лакомства относительно цивилизованной, давки избежать не удалось
Фото: Полина Симакова / atas.info

По ощущениям наших корреспондентов, вкус торта оказался весьма посредственным.

Ради такого лакомства горожане стояли в ожидании несколько часовРади такого лакомства горожане стояли в ожидании несколько часов
Ради такого лакомства горожане стояли в ожидании несколько часов
Фото: Полина Симакова / atas.info

Самая милая площадка на праздновании Дня города — улица Ленина, которую вновь сделали пешеходной ради фестиваля цветов.

На Ленина расположилась самая привлекательная фотолокацияНа Ленина расположилась самая привлекательная фотолокация
На Ленина расположилась самая привлекательная фотолокация
Фото: Полина Симакова / atas.info

Всего на фестивале цветов четыре локации. Они расположены от площади Ленина до пересечения с улицой Советской.

Тут можно было не только сделать эффектное селфи, но и сфотографироваться с милыми девушками "в образе"Тут можно было не только сделать эффектное селфи, но и сфотографироваться с милыми девушками "в образе"
Тут можно было не только сделать эффектное селфи, но и сфотографироваться с милыми девушками "в образе"
Фото: Полина Симакова / atas.info

Фестиваль цветов продлится до 2 июля

Многие новосибирцы не прочь сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основеМногие новосибирцы не прочь сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе
Многие новосибирцы не прочь сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе
Фото: Полина Симакова / atas.info

Первый день празднования Дня города завершился без серьезных происшествий. И возможно, это самое главное.

Власти очень опасались давки после завершения VK-fest. Но все обошлось благополучно.Власти очень опасались давки после завершения VK-fest. Но все обошлось благополучно.
Власти очень опасались давки после завершения VK-fest. Но все обошлось благополучно.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
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