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Прописка 300 мигрантов в «резиновом доме» в Новосибирске возмутила Бастрыкина

25 июня 2023, 05:18
Фото: atas.info
На наплыв мигрантов часто жадуются жители отдаленных районов Новосибирска
Глава Следственного комитета РФ потребовал от своих подчиненных в Новосибирске разобраться со скандальной ситуацией, когда в домике одного из дачных обществ оказались зарегистрированы сотни приезжих

Руководителю управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено провести проверку «резинового дома» в дачном товариществе и доложить о ее результатах главе Следкома Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, речь идет об одном из домов в обществе «Яблоневый сад-1», которое расположено в черте Новосибирска. Начиная с 2018 года, владелец строения зарегистрировал там более 300 приезжих из стран ближнего зарубежья. На владельца дачного участка неоднократно жаловались в полицию, однако это не принесло никакого результата.

«Сообщается о возможном наличии коррупционных связей собственника дома с контролирующими органами», — сказано в сообщении СК РФ.

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#Следком#Мигранты#Проверка#Общество#Новосибирск#Александр Бастрыкин
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