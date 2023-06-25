Как говорится в сообщении, речь идет об одном из домов в обществе «Яблоневый сад-1», которое расположено в черте Новосибирска. Начиная с 2018 года, владелец строения зарегистрировал там более 300 приезжих из стран ближнего зарубежья. На владельца дачного участка неоднократно жаловались в полицию, однако это не принесло никакого результата.