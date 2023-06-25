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Обычно День города завершался праздничным фейерверком. Но 2023 году в мэрии города Новосибирска решили отказаться от торжественного салюта в честь Дня города в связи с нынешней ситуацией. Вместо этого мини-фейерверком «выстрелит» плавучий торт, соответствующая плавучая конструкция уже изготовлена. Именинная композиция проплывет вдоль Михайловской набережной вечером 25 июня.
До того на Михайловской набережной днем 25 июня состоится гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». «Гвоздем» программы станет мировой рекорд приготовления биточков из сибирской щуки. Благодаря необычному кулинарному перфомансу в мэрии надеются установить как национальный, так и общемировой рекорд.
Кстати, американская нейросеть изобразила, каким мог бы быть салют на День города в Новосибирске, получились «огненные» картинки.
Своеобразной заменой салюту станет финал фестиваля духовых оркестров на площади имени Ленина. Для горожан в оркестровой обработке прозвучат шедевры классической музыки и праздничное попурри на новосибирские темы. Услышать оркестрантов можно будет с 17.00 до 22.30 вечера.