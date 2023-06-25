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Салют на День города в Новосибирске в честь 130-летия 25 июня 2023 — что известно

25 июня 2023, 01:55
Фото: Telegram-канал мэра Анатолия Локтя
Салют горожанам заменят оркестры
День города 2023 в Новосибирске юбилейный. Город празднует 130-летие. Но привычного торжественного салюта вечером в воскресенье 25 не состоится. Почему отменен фейерверк и что будет вместо него — в материале Atas.info.

Обычно День города завершался праздничным фейерверком. Но 2023 году в мэрии города Новосибирска решили отказаться от торжественного салюта в честь Дня города в связи с нынешней ситуацией. Вместо этого мини-фейерверком «выстрелит» плавучий торт, соответствующая плавучая конструкция уже изготовлена. Именинная композиция проплывет вдоль Михайловской набережной вечером 25 июня.

Американская нейросеть изобразила салют в Новосибирске на День города 2023
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До того на Михайловской набережной днем 25 июня состоится гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». «Гвоздем» программы станет мировой рекорд приготовления биточков из сибирской щуки. Благодаря необычному кулинарному перфомансу в мэрии надеются установить как национальный, так и общемировой рекорд.

Кстати, американская нейросеть изобразила, каким мог бы быть салют на День города в Новосибирске, получились «огненные» картинки.

Почему в Новосибирске на День города не будет салюта, объяснила вице-мэр Терешкова
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Своеобразной заменой салюту станет финал фестиваля духовых оркестров на площади имени Ленина. Для горожан в оркестровой обработке прозвучат шедевры классической музыки и праздничное попурри на новосибирские темы. Услышать оркестрантов можно будет с 17.00 до 22.30 вечера.

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