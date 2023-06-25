День города 2023 в Новосибирске юбилейный. Город празднует 130-летие. Но привычного торжественного салюта вечером в воскресенье 25 не состоится. Почему отменен фейерверк и что будет вместо него — в материале Atas.info.

Сюжет День города 2023 в Новосибирске