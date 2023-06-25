Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В ходе празднования Дня города в Новосибирске были подведены итоги голосования за имена двух белых медвежат, которые родились в декабре прошлого года у пары медведей Кая и Герды. Больше всего горожан отдало свои голоса за Белку и Стрелку — так теперь будут называть малышей. Имена для медвежат озвучила новосибирская космонавтка Анна Кикина, сообщает телеграм-канал зоосада.
Среди других вариантов имен, вышедших в финал голосования, были Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.