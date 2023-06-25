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В зоопарке Новосибирска назвали имена двух белых медвежат

25 июня 2023, 06:42
Фото: https://t.me/nsk_zoo
Малыши родились в декабре 2022 года
Белые медвежата, которые родились в Новосибирском зоопарке, получили «космические» имена

В ходе празднования Дня города в Новосибирске были подведены итоги голосования за имена двух белых медвежат, которые родились в декабре прошлого года у пары медведей Кая и Герды. Больше всего горожан отдало свои голоса за Белку и Стрелку — так теперь будут называть малышей. Имена для медвежат озвучила новосибирская космонавтка Анна Кикина, сообщает телеграм-канал зоосада.

Среди других вариантов имен, вышедших в финал голосования, были Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.

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#Артем Шершнев#День города#Зоопарк#Медвежата#Общество#Новосибирск
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