В ходе празднования Дня города в Новосибирске были подведены итоги голосования за имена двух белых медвежат, которые родились в декабре прошлого года у пары медведей Кая и Герды. Больше всего горожан отдало свои голоса за Белку и Стрелку — так теперь будут называть малышей. Имена для медвежат озвучила новосибирская космонавтка Анна Кикина, сообщает телеграм-канал зоосада.