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В понедельник, 26 июня, страница депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина в социальной сети «ВКонтакте» оказалась заблокированной. В качестве причины соцсеть ссылается на решение Генпрокуратуры России от 23.07.2021 № 31.27.2021/ид 85-50-21. На основании этого документа в 2021 году были заблокированы интернет-ресурсы, связанные с деятельностью штабов Алексея Навального*, а так же личные страницы во «ВКонтакте» сторонников оппозиционера в регионах.
Антон Картавин был избран в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года, входит в состав оппозиционной «Коалиции 2020». Участвовал в организации митингов против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске в 2017 году, в президентской кампании Алексея Навального* 2018 года, в мэрской кампании Сергея Бойко** в 2019 году.
Однако ранее страницу Картавина в российской социальной сети не блокировали.
«Видимо, это реакция на моё письмо с подписями сотен новосибирцев, в котором мы требуем пересмотра повышения тарифов ЖКХ. На моей странице много таких историй, о помощи жителям города и защите их интересов. Всё это Генеральная прокуратура решила заблокировать для пользователей ВК. Равно как и возможность для избирателей обращаться к депутату через личные сообщения», — прокомментировал происходящее Антон Картавин.
Депутат сообщил, что намерен подать жалобу на блокировку своего аккаунта в Роскомнадзор.
*) — внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Организация «Штабы Навального» признана экстремисткой и запрещена в России.
**) — признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.