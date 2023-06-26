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Аккаунт ВК новосибирского депутата Картавина блокирован по требованию Генпрокуратуры

26 июня 2023, 06:47
Фото: vk.com
Так выглядит сейчас страница депутата
Страница независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина во «ВКонтакте» недоступна. В качестве основания для блокировки указано решение Генеральной прокуратуры РФ

В понедельник, 26 июня, страница депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина в социальной сети «ВКонтакте» оказалась заблокированной. В качестве причины соцсеть ссылается на решение Генпрокуратуры России от 23.07.2021 № 31.27.2021/ид 85-50-21. На основании этого документа в 2021 году были заблокированы интернет-ресурсы, связанные с деятельностью штабов Алексея Навального*, а так же личные страницы во «ВКонтакте» сторонников оппозиционера в регионах.

Антон Картавин был избран в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года, входит в состав оппозиционной «Коалиции 2020». Участвовал в организации митингов против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске в 2017 году, в президентской кампании Алексея Навального* 2018 года, в мэрской кампании Сергея Бойко** в 2019 году.

Однако ранее страницу Картавина в российской социальной сети не блокировали.

«Видимо, это реакция на моё письмо с подписями сотен новосибирцев, в котором мы требуем пересмотра повышения тарифов ЖКХ. На моей странице много таких историй, о помощи жителям города и защите их интересов. Всё это Генеральная прокуратура решила заблокировать для пользователей ВК. Равно как и возможность для избирателей обращаться к депутату через личные сообщения», — прокомментировал происходящее Антон Картавин.

Депутат сообщил, что намерен подать жалобу на блокировку своего аккаунта в Роскомнадзор.

*) — внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Организация «Штабы Навального» признана экстремисткой и запрещена в России.

**) — признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

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