В понедельник, 26 июня, страница депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина в социальной сети «ВКонтакте» оказалась заблокированной. В качестве причины соцсеть ссылается на решение Генпрокуратуры России от 23.07.2021 № 31.27.2021/ид 85-50-21. На основании этого документа в 2021 году были заблокированы интернет-ресурсы, связанные с деятельностью штабов Алексея Навального*, а так же личные страницы во «ВКонтакте» сторонников оппозиционера в регионах.