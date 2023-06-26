Губернатор Андрей Травников: До конца года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

Глава региона напомнил, что в прошлом году Новосибирск получил очередную партию новых автобусов, теперь пришло время обновить подвижной состав электротранспорта. На данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, ещё один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. На площадке предстоящего транспортного форума руководители области и города проведут встречу с директором завода, осуществляющего поставки троллейбусов.