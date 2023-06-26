atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

Губернатор Андрей Травников: До конца года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

26 июня 2023, 05:37
Фото: Пресс-служба Новосибирской области
Программа обновления городского троллейбусного парка и перспективы её продления стали темой обсуждения на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Глава региона напомнил, что в прошлом году Новосибирск получил очередную партию новых автобусов, теперь пришло время обновить подвижной состав электротранспорта. На данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, ещё один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. На площадке предстоящего транспортного форума руководители области и города проведут встречу с директором завода, осуществляющего поставки троллейбусов.

«Обсудим и уточним сроки поставки. Со стороны финансирования задержек нет. Программу выполняем, но я предлагаю на этом не останавливаться, ведь сейчас обновляем только половину троллейбусного парка», — отметил Андрей Травников, поручив областному минфину вместе с мэрией Новосибирска подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов.

#Город#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника
Сегодня, 04:25
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Сегодня, 07:55
Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице
Сегодня, 06:15
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Сегодня, 04:23
Названо количество выпускников, сдавших ЕГЭ-2023 на 100 баллов в Новосибирске
Сегодня, 03:40
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
Сегодня, 04:51