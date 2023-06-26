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Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице

26 июня 2023, 06:15
Фото: 1MI
Медикам не удалось спасти жизнь ветерана войны

В Новосибирске умер 98-летний ветеран ВОВ избитый в пансионате для престарелых

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов, подвергшийся побоям в частном пансионате для престарелых, скончался в реанимации. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщает precedent.tv, пожилой постоялец частного пансионата скончался в ночь на 26 июня в реанимации городской клинической больницы №25. Причиной смерти могли стать повреждения внутренних органов. Информацию о смерти отца подтвердила дочь ветерана Нина Кувшинова.

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Об избиении пенсионера в частном пансионате «Рэмели» на территории Октябрьского района в середине июня стало известно благодаря социальным сетям. Позже информацию распространили региональные СМИ.

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Громкий скандал привлек внимание ведомств. Ситуацию на контроль взяли региональная прокуратура, управление Следственного комитета и МВД. Особый доклад обстоятельств скандального инцидента потребовал и глава СКР Александр Бастрыкин.

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