Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице

В Новосибирске умер 98-летний ветеран ВОВ избитый в пансионате для престарелых

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов, подвергшийся побоям в частном пансионате для престарелых, скончался в реанимации. Врачам не удалось спасти его жизнь.