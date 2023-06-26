Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Как сообщает precedent.tv, пожилой постоялец частного пансионата скончался в ночь на 26 июня в реанимации городской клинической больницы №25. Причиной смерти могли стать повреждения внутренних органов. Информацию о смерти отца подтвердила дочь ветерана Нина Кувшинова.
Об избиении пенсионера в частном пансионате «Рэмели» на территории Октябрьского района в середине июня стало известно благодаря социальным сетям. Позже информацию распространили региональные СМИ.
Громкий скандал привлек внимание ведомств. Ситуацию на контроль взяли региональная прокуратура, управление Следственного комитета и МВД. Особый доклад обстоятельств скандального инцидента потребовал и глава СКР Александр Бастрыкин.