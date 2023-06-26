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Какое будет лето по прогнозу синоптиков в Новосибирске

26 июня 2023, 07:49
Фото: 1MI
Какое будет лето по прогнозу синоптиков в Новосибирске
С начала сезона отпусков для новосибирцев стал актуальным вопрос: какое будет лето в Новосибирске. Будут ли июль и август холодными или наступит аномальная жара? Сколько всего ожидается ясных и солнечных дней? О прогнозах синоптиков на лето 2023 года — в нашем материале.

Относительно того, какая будет погода, дала комментарий начальник метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По словам эксперта, уже с весны в Сибири наблюдается дефицит осадков, а на Урале и в Поволжье еще до начала лета отмечались высокие температурные показатели. При этом в Новосибирскую область тепло пришло с 1 июня.

«В 2023 году лето будет разноплановым. В июле мы ждём и жару, и дожди. Осадки могут вернуться и нормализовать ситуацию еще в июне, так как атмосферные процессы редко стационируют дольше 2−3 недель, они обновляются, погода меняется», — заключила специалист.
Прогноз метеорологов на июнь в НовосибирскеПрогноз метеорологов на июнь в Новосибирске
Прогноз метеорологов на июнь в Новосибирске
Фото: 1MI

Прогноз метеорологов на июнь в Новосибирске

Температура в июне в Новосибирске соответствовала показателям климатической нормы. Однако в конце первого летнего месяца ожидается похолодание. Согласно сведениям, предоставленным Западно-Сибирским УГМС, регион находится в зоне действия холодного фронта.

«Сейчас у нас прохладная воздушная масса. Циклон смещается через Омскую область в Ханты-Мансийск. Мы попали в его холодную часть. Температуры опустились ниже +25 градусов, в ночные часы довольно низкие. До +1213 градусов по области в ночное время», — рассказала ведущий синоптик Марина Виноградова.

Всего, по прогнозам синоптиков, в июне в Новосибирске будет зафиксировано 11 теплых дней, 7 — с сильными осадками и 12 облачных дней. Температурные колебания составят от +18 до +24 градусов.

Прогноз метеорологов на июль в НовосибирскеПрогноз метеорологов на июль в Новосибирске
Прогноз метеорологов на июль в Новосибирске
Фото: 1MI

Прогноз метеорологов на июль в Новосибирске

Согласно предварительным прогнозам, в июле в регионе ожидается всего 7 ясных дней. Месяц, предположительно, будет дождливым — около 17 дней с осадками. Вода, скорее всего, прогреется до +15 градусов в водоемах. Однако температура воздуха, если сравнивать с предыдущим месяцем, немного повысится — до +21–25 градусов.

Чтобы ознакомиться с более точным прогнозом на день, перейдите по ссылке на сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Помимо актуальных данных о погоде, там можно найти предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях, прогноз метеоусловий и уровень загрязнения воздуха посуточно.

Прогноз метеорологов на август в НовосибирскеПрогноз метеорологов на август в Новосибирске
Прогноз метеорологов на август в Новосибирске
Фото: 1MI

Прогноз метеорологов на август в Новосибирске

Как и июль, август 2023 года не порадует жителей Новосибирска изобилием ясных дней. В последний месяц лета, согласно прогнозам метеорологов, их количество не превысит девяти.

В августе ожидается 11 дней с продолжительными осадками и столько же с переменной облачностью. Впрочем, такая погода типична для уходящего лета. Ближе к сентябрю столбики термометров днем могут опуститься до +17 градусов.

#Погода#Новосибирск#Лето
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