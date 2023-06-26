Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:50
Относительно того, какая будет погода, дала комментарий начальник метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По словам эксперта, уже с весны в Сибири наблюдается дефицит осадков, а на Урале и в Поволжье еще до начала лета отмечались высокие температурные показатели. При этом в Новосибирскую область тепло пришло с 1 июня.
«В 2023 году лето будет разноплановым. В июле мы ждём и жару, и дожди. Осадки могут вернуться и нормализовать ситуацию еще в июне, так как атмосферные процессы редко стационируют дольше 2−3 недель, они обновляются, погода меняется», — заключила специалист.
Температура в июне в Новосибирске соответствовала показателям климатической нормы. Однако в конце первого летнего месяца ожидается похолодание. Согласно сведениям, предоставленным Западно-Сибирским УГМС, регион находится в зоне действия холодного фронта.
«Сейчас у нас прохладная воздушная масса. Циклон смещается через Омскую область в Ханты-Мансийск. Мы попали в его холодную часть. Температуры опустились ниже +25 градусов, в ночные часы довольно низкие. До +12–13 градусов по области в ночное время», — рассказала ведущий синоптик Марина Виноградова.
Всего, по прогнозам синоптиков, в июне в Новосибирске будет зафиксировано 11 теплых дней, 7 — с сильными осадками и 12 облачных дней. Температурные колебания составят от +18 до +24 градусов.
Согласно предварительным прогнозам, в июле в регионе ожидается всего 7 ясных дней. Месяц, предположительно, будет дождливым — около 17 дней с осадками. Вода, скорее всего, прогреется до +15 градусов в водоемах. Однако температура воздуха, если сравнивать с предыдущим месяцем, немного повысится — до +21–25 градусов.
Чтобы ознакомиться с более точным прогнозом на день, перейдите по ссылке на сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Помимо актуальных данных о погоде, там можно найти предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях, прогноз метеоусловий и уровень загрязнения воздуха посуточно.
Как и июль, август 2023 года не порадует жителей Новосибирска изобилием ясных дней. В последний месяц лета, согласно прогнозам метеорологов, их количество не превысит девяти.
В августе ожидается 11 дней с продолжительными осадками и столько же с переменной облачностью. Впрочем, такая погода типична для уходящего лета. Ближе к сентябрю столбики термометров днем могут опуститься до +17 градусов.