Относительно того, какая будет погода, дала комментарий начальник метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По словам эксперта, уже с весны в Сибири наблюдается дефицит осадков, а на Урале и в Поволжье еще до начала лета отмечались высокие температурные показатели. При этом в Новосибирскую область тепло пришло с 1 июня.