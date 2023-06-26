Минимальный проходной балл ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГМУ, НГТУ, СГУПС, НГУЭУ

Posted 26 июня 2023, 08:26
Published 26 июня 2023, 08:26
Modified 26 июня 2023, 08:28
Updated 26 июня 2023, 08:28
Представители ведущих вузов мегаполиса по-прежнему отмечают, что количество проходных баллов зависит от конкретного факультета и конкретной специальности. Тем не менее, для абитуриентов установлен минимальный порог для поступления на бюджет.
Многие вузы специально разработали для абитуриентов, претендующих на поступление, калькулятор ЕГЭ. Пройдя по соответствующей ссылке, будущий студент может выбрать сданные им в школе предметы и узнать, каковы шансы для поступления на любимую специальность в качестве бюджетника.
Минимальный проходной балл для поступления в НГУ сейчас составляет 156 баллов. При этом самый минимум — 100 баллов — нужен для учебы на «Лечебном деле» и «Геологии», а максимум — 168 баллов — необходим для поступления на химические специальности.
Если же новосибирский школьник хочет стать студентом НГТУ, то ему необходимо набрать минимум 120 баллов. Желательно набрать хорошие результаты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также физике. Это связано с получением в данном вузе преимущественно инженерно-технических специальностей.
Будущим педагогам необходимо поступать в НГПУ. Минимальный набор баллов ЕГЭ составит здесь 130 единиц. При этом студент получит представление обо всех актуальных трендах в области педагогики.
В свою очередь, будущим экономистам необходимо набрать не менее 190 баллов для поступления в НГУЭУ. На данный момент данный вуз является единственным в Сибири учреждением социально-экономического профиля, готовящий управленческие и финансовые кадры. Если же душа лежит к медицине, то нужно поступать в НГМУ, куда примут со 160 минимальными баллами.
Будущим железнодорожникам — прямая дорога в СГУПС, минимальный набор составит 120 баллов. Для программистов и инженеров подойдет СибГУТИ, минимальный набор — 117 баллов.
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