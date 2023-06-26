Минимальный проходной балл ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГМУ, НГТУ, СГУПС, НГУЭУ

В свою очередь, будущим экономистам необходимо набрать не менее 190 баллов для поступления в НГУЭУ. На данный момент данный вуз является единственным в Сибири учреждением социально-экономического профиля, готовящий управленческие и финансовые кадры. Если же душа лежит к медицине, то нужно поступать в НГМУ, куда примут со 160 минимальными баллами.