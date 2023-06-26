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Минимальный проходной балл ЕГЭ-2023 в вузы Новосибирска: НГМУ, НГТУ, СГУПС, НГУЭУ

26 июня 2023, 08:26
Фото: pxhere.com
Студенты готовятся к поступлению в вуз
В вузах Новосибирска началась приемная кампания-2023. Каков минимальный балл по ЕГЭ для поступления на любимую специальность на бюджет — в материале Atas.info.

Представители ведущих вузов мегаполиса по-прежнему отмечают, что количество проходных баллов зависит от конкретного факультета и конкретной специальности. Тем не менее, для абитуриентов установлен минимальный порог для поступления на бюджет.

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Многие вузы специально разработали для абитуриентов, претендующих на поступление, калькулятор ЕГЭ. Пройдя по соответствующей ссылке, будущий студент может выбрать сданные им в школе предметы и узнать, каковы шансы для поступления на любимую специальность в качестве бюджетника.

Минимальный проходной балл для поступления в НГУ сейчас составляет 156 баллов. При этом самый минимум — 100 баллов — нужен для учебы на «Лечебном деле» и «Геологии», а максимум — 168 баллов — необходим для поступления на химические специальности.

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Если же новосибирский школьник хочет стать студентом НГТУ, то ему необходимо набрать минимум 120 баллов. Желательно набрать хорошие результаты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также физике. Это связано с получением в данном вузе преимущественно инженерно-технических специальностей.

Будущим педагогам необходимо поступать в НГПУ. Минимальный набор баллов ЕГЭ составит здесь 130 единиц. При этом студент получит представление обо всех актуальных трендах в области педагогики.

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В свою очередь, будущим экономистам необходимо набрать не менее 190 баллов для поступления в НГУЭУ. На данный момент данный вуз является единственным в Сибири учреждением социально-экономического профиля, готовящий управленческие и финансовые кадры. Если же душа лежит к медицине, то нужно поступать в НГМУ, куда примут со 160 минимальными баллами.

Будущим железнодорожникам — прямая дорога в СГУПС, минимальный набор составит 120 баллов. Для программистов и инженеров подойдет СибГУТИ, минимальный набор — 117 баллов.

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