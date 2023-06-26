Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
По предварительным данным, 100-балльников в 2023 году было 83. Из них пятеро получили высший балл по двум предметам — это итоги основного периода сдачи экзаменов в Новосибирске.
Однако отметим, что не все 100 балльники уже известны. Школьники будут сдавать еще ЕГЭ в резервные дни в июле.
В 2022 году в Новосибирской области было 86 100-балльных результатов по ЕГЭ у 84 человек.
Напомним, ранее мы составили рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ за 2022. В списке оказались 30 лучших школ области. Также мы делали рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний. По итогам декларационной кампании за 2021 год самую высокую зарплату получали руководители так называемых «статусных» школ.