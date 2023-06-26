Напомним, ранее мы составили рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ за 2022. В списке оказались 30 лучших школ области. Также мы делали рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний. По итогам декларационной кампании за 2021 год самую высокую зарплату получали руководители так называемых «статусных» школ.