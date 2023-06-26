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Названо количество выпускников, сдавших ЕГЭ-2023 на 100 баллов в Новосибирске

26 июня 2023, 03:40
Фото: nso.ru
Названо число выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ

Названо количество 100-балльников ЕГЭ в Новосибирске, после выпускного 2023

Мэр Анатолий Локоть назвал точное число 100-балльников по предварительным результатам ЕГЭ в Новосибирске. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве региона 26 июня.

По предварительным данным, 100-балльников в 2023 году было 83. Из них пятеро получили высший балл по двум предметам — это итоги основного периода сдачи экзаменов в Новосибирске.

Однако отметим, что не все 100 балльники уже известны. Школьники будут сдавать еще ЕГЭ в резервные дни в июле.

В 2022 году в Новосибирской области было 86 100-балльных результатов по ЕГЭ у 84 человек.

Награждение 100-балльников в 2022 годуНаграждение 100-балльников в 2022 году
Награждение 100-балльников в 2022 годуНаграждение 100-балльников в 2022 году
Награждение 100-балльников в 2022 годуНаграждение 100-балльников в 2022 году
Награждение 100-балльников в 2022 году
Фото: nso.ru

Напомним, ранее мы составили рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ за 2022. В списке оказались 30 лучших школ области. Также мы делали рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний. По итогам декларационной кампании за 2021 год самую высокую зарплату получали руководители так называемых «статусных» школ.

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#Эмилия Губарева#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Выпускной#Школьники#Школа#Экзамены
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