Новосибирские аграрии в труднейших погодных условиях перевыполнили план посевной

Каждый год у нас возникают какие-то сложности — то погодные, то рыночные. Но новосибирские крестьяне никогда рук не опускали, не опустят и в этот раз. Тем более, что государство в стороне не остаётся — мы каждый месяц увеличиваем объём господдержки агропромышленного комплекса. Если ещё месяц назад я говорил, что этот объём перевалил за 5,2 млрд рублей, то сегодня цифра уже 5,6 млрд. С учётом дополнительных решений, которые до конца года будут приняты, думаю, что приблизимся к рекордному объёму господдержки в 6 млрд рублей. Общими усилиями, своевременными и выверенными решениями этот тяжёлый год мы переживём и выйдем из него достойно. Ещё раз спасибо за работу, за проведение посевной. Желаю всем благоприятной погоды, дождика всем!» — обратился к аграриям Андрей Травников.