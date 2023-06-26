Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Новосибирске произошёл инцидент, в результате которого четверых мужчин привлекли к административной ответственности.
В ночь на 25 июня они включили громкую музыку на своём автомобиле во дворе одного из домов в Кировском районе. На машине были флаги ЧВК «Вагнер». Ветеран МЧС попросил их выключить музыку, после чего между ними произошла потасовка.
Правоохранительные органы доставили всех участников конфликта в отдел полиции, где были составлены протоколы об административном правонарушении. Однако, как сообщили в Telegram-канале «Новосибирь», слухи о применении огнестрельного оружия были не достоверными. На место происшествия всего прибыло девять экипажей полиции и Росгвардии.