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Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

26 июня 2023, 04:23
Фото: 1MI
Драка произошла накануне
Четверо мужчин были привлечены к административной ответственности в Новосибирске после конфликта с ветераном МЧС, который начался из-за громкой музыки в их автомобиле.

В Новосибирске произошёл инцидент, в результате которого четверых мужчин привлекли к административной ответственности.

В ночь на 25 июня они включили громкую музыку на своём автомобиле во дворе одного из домов в Кировском районе. На машине были флаги ЧВК «Вагнер». Ветеран МЧС попросил их выключить музыку, после чего между ними произошла потасовка.

Правоохранительные органы доставили всех участников конфликта в отдел полиции, где были составлены протоколы об административном правонарушении. Однако, как сообщили в Telegram-канале «Новосибирь», слухи о применении огнестрельного оружия были не достоверными. На место происшествия всего прибыло девять экипажей полиции и Росгвардии.

ЧВК «Вагнер» на улицах Новосибирска: драка и выстрелы
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#Эмилия Губарева#МЧС#Потасовка#Росгвардия#Происшествия#Новосибирск
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