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Режим ЧС ввели в Новосибирской области

26 июня 2023, 07:15
Фото: 1MI
Режим ввели из-за сильной засухи

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС вводят в девяти районах Новосибирской области из-за посевной засухи и сильных потерь урожая зерна. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве 26 июня.

Из-за засухи в Новосибирской области был объявлен режим ЧС в нескольких районах. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что девять районов находятся в режиме ЧС, а шесть — в режиме повышенной готовности. Помимо этого, планируется объявить режим ЧС в Барабинском, Здвинском, Каргатском и Убинском районах.

Из-за засухи пострадали зерновые и зернобобовые культуры на 234 тысячах гектарах. В настоящее время пересеяно лишь 11 тысяч гектаров, однако результаты далеки от идеальных: либо всходы не прорастают, либо они сгорают.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области заново засеют поля с погибшими от аномальной жары культурами. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов.

В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
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#Режим ЧС#Сельское хозяйство#Зерновые культуры#Эмилия Губарева#Экология#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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