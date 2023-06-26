Режим ЧС ввели в Новосибирской области

Из-за засухи в Новосибирской области был объявлен режим ЧС в нескольких районах. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что девять районов находятся в режиме ЧС, а шесть — в режиме повышенной готовности. Помимо этого, планируется объявить режим ЧС в Барабинском, Здвинском, Каргатском и Убинском районах.