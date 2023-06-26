Режим ЧС ввели в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Из-за засухи в Новосибирской области был объявлен режим ЧС в нескольких районах. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что девять районов находятся в режиме ЧС, а шесть — в режиме повышенной готовности. Помимо этого, планируется объявить режим ЧС в Барабинском, Здвинском, Каргатском и Убинском районах.
Из-за засухи пострадали зерновые и зернобобовые культуры на 234 тысячах гектарах. В настоящее время пересеяно лишь 11 тысяч гектаров, однако результаты далеки от идеальных: либо всходы не прорастают, либо они сгорают.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области заново засеют поля с погибшими от аномальной жары культурами. В результате аномальных погодных условий почва нагрелась до +65 градусов.