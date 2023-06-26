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Школьница и новосибирец вышли с переломанными ногами после Дня города

26 июня 2023, 04:02
Фото: МАСС
По неизвестным причинам горожане сломали ноги

В Новосибирске школьница и мужчина получили травмы ног на День города

Согласно информации сообщества МАСС в социальной сети «ВКонтакте», вечером 25 июня, во время городских торжеств в Новосибирске на Михайловской набережной, два человека сломали ногу.

Вечером 25 июня в Новосибирске, на Михайловской набережной, произошло два несчастных случая. Во время празднования Дня города двое людей получили травмы ног, требующие медицинской помощи.

Первоначально пострадала 15-летняя школьница. Она сломала голеностопный сустав левой ноги. Позже на этой же набережной 28-летний мужчина вывихнул голеностопный сустав правой ноги.

Сотрудники аварийно-спасательной службы предоставили первую помощь девушке, наложив ей шину, а также оказали помощь пострадавшему мужчине. Оба были доставлены до машины скорой помощи и переданы дежурному медицинскому персоналу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск
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