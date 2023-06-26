Школьница и новосибирец вышли с переломанными ногами после Дня города

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Вечером 25 июня в Новосибирске, на Михайловской набережной, произошло два несчастных случая. Во время празднования Дня города двое людей получили травмы ног, требующие медицинской помощи.
Первоначально пострадала 15-летняя школьница. Она сломала голеностопный сустав левой ноги. Позже на этой же набережной 28-летний мужчина вывихнул голеностопный сустав правой ноги.
Сотрудники аварийно-спасательной службы предоставили первую помощь девушке, наложив ей шину, а также оказали помощь пострадавшему мужчине. Оба были доставлены до машины скорой помощи и переданы дежурному медицинскому персоналу.