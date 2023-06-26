Стоимость платного обучения на разных специальности даже в одном вузе может отличаться в несколько раз. Наш рейтинг учитывает размер оплаты за обучение в течение года, и мы выбрали пятерку абсолютных лидеров среди специальностей во всех новосибирских вузов по минимальной величине денежного взноса.