Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Стоимость платного обучения на разных специальности даже в одном вузе может отличаться в несколько раз. Наш рейтинг учитывает размер оплаты за обучение в течение года, и мы выбрали пятерку абсолютных лидеров среди специальностей во всех новосибирских вузов по минимальной величине денежного взноса.
Это направление, по которому готовят в Новосибирском государственном аграрном университете — самая доступная из всех программ высшего образования в вузах Новосибирска. Она предусматривает заочное обучение на биолого-технологическом факультете, минимальный проходной балл от 109. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ: русский, биология, математика/физика/химия/информатика/география/иностранный язык.
В рамках этого курса студентам предстоит изучить такие предметы, как производство продукции растениеводства, технология хранения и переработки продукции животноводства, технологии производства комбикормов, оборудование перерабатывающих производств, агрометеорология, сельскохозяйственная радиобиология, технологии хлебопекарного производства, сырье для мясной промышленности и технология переработки мяса.
На второй строчке рейтинга недорогих специальностей — очная подготовка судоводителей в Сибирской государственной академии водного транспорта. Минимальный проходной балл для поступления на платное отделение — от 85. Нужны результаты ЕГЭ: математика, русский, физика/химия/ информатика/иностранный язык.
Студенты будут изучать такие дисциплины, как безопасность судоходства, маневрирование и управление судном, навигацию и лоцию, предотвращение столкновений судов, теорию и устройство судна, гидрометеорологическое обеспечение судовождения.
Третью строчку рейтинга занимает специальность, которую очно осваивают в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете. Минимальное количество баллов, необходимое для зачисления — 109, ЕГЭ: ЕГЭ: математика, русский, обществознание/информатика/иностранный язык.
«Целью программы является приобретение обучающимися уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой», — говорится на сайте университета.
Эту специальность можно получить в рамках очно-заочного обучения в институте оптики и оптических технологий СГУГиТ. Проходной балл 118, ЕГЭ: ЕГЭ: математика, русский, физика/химия/информатика.
«Выпускники программы могут заниматься стандартизацией технических и экономических систем и процессов, сертификацией различной продукции и услуг», — объясняют в вузе.
Замыкает наш топ-5 специальность, которой обучают в Сибирском государственном университете путей сообщения на заочном отделении. Проходной балл 85, ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык.
«Цель программы — формирование необходимых навыков по оптимизации транспортных логистических цепей, оценке эффективности вариантов транспортировки продукции предприятия, выбору вида транспорта для доставки грузов. Этот курс ориентирован на тех, кто хочет объединить эффективное применение логистических принципов, широкое использование информационных технологий, разработку и внедрение систем имитационного моделирования в области автотранспорта», — говорится в информации, адресованной абитуриентам.