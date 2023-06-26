Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании при губернаторе заявил, что улица Ленина останется пешеходной еще на месяц, несмотря на предыдущее решение о прекращении пешеходного движения до 10 июля.
— Улица Ленина пешеходная, принято решение продлить пешеходное состояние еще как минимум на месяц в июле. Дальше определимся. Есть предложение работать в таком режиме, — сказал мэр города.
Напомним, что на День города улицу украсили цветами — там проходил фестиваль «Времена года». Однако новосибирцы уже разрушили некоторые украшения, вырвали цветы, разбросали сено и даже прыгали по инсталляциям.