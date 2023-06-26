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Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц

26 июня 2023, 04:51
Фото: atas.info
Сейчас Ленина выглядит так
Улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной еще на месяц, о чем стало известно на оперативном совещании в правительстве 26 июня.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании при губернаторе заявил, что улица Ленина останется пешеходной еще на месяц, несмотря на предыдущее решение о прекращении пешеходного движения до 10 июля.

— Улица Ленина пешеходная, принято решение продлить пешеходное состояние еще как минимум на месяц в июле. Дальше определимся. Есть предложение работать в таком режиме, — сказал мэр города.

Напомним, что на День города улицу украсили цветами — там проходил фестиваль «Времена года». Однако новосибирцы уже разрушили некоторые украшения, вырвали цветы, разбросали сено и даже прыгали по инсталляциям.

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#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Пешеходная зона#Мэр#Оперативное совещание#Международный фестиваль цветов#Украшения#Цветы#Инсталляции#Город#Новосибирск
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