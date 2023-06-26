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В Новосибирске хирурги прооперировали женщину-дюймовочку

26 июня 2023, 11:41
Фото: 1MI
Хирурги прооперировали женщину с маленьким ростом в Новосибирске
Врачи НИИТО им. Цивьяна в Новосибирске провели операцию пациентке очень маленького роста. Женщине не смогли помочь хирурги из Москвы.

Светлана родилась с деформацией суставов нижних конечностей. Ее рост составляет 136 см. Она живет в Москве.

В подростковом возрасте ей понадобилась операция и сделали ее в Кургане. С годами девушке становилось сложнее ходить из-за дисплазии тазобедренных суставов.

Столичные врачи отказали Светлане в операции. Ей пришлось потратить несколько недель на поиск хирургов, которые возьмутся за ее случай. Отозвались медики из Новосибирска.

«Кости нестандартно растут у подобных пациентов. Пришлось имплантировали стандартную конструкцию с правой стороны. Также сделали костную аутопластику», — рассказал травматолог-ортопед Олег Голенков.

Светлану уже выписали из клиники. Скоро проведут вторую операцию.

#Хирурги#Операция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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