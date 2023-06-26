В Новосибирске хирурги прооперировали женщину-дюймовочку

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Светлана родилась с деформацией суставов нижних конечностей. Ее рост составляет 136 см. Она живет в Москве.
В подростковом возрасте ей понадобилась операция и сделали ее в Кургане. С годами девушке становилось сложнее ходить из-за дисплазии тазобедренных суставов.
Столичные врачи отказали Светлане в операции. Ей пришлось потратить несколько недель на поиск хирургов, которые возьмутся за ее случай. Отозвались медики из Новосибирска.
«Кости нестандартно растут у подобных пациентов. Пришлось имплантировали стандартную конструкцию с правой стороны. Также сделали костную аутопластику», — рассказал травматолог-ортопед Олег Голенков.
Светлану уже выписали из клиники. Скоро проведут вторую операцию.