В Новосибирске пьяный подросток попал в больницу с дробью в голове

Врачи обнаружили дробь в голове у семиклассника, которого пьяным доставили в больницу в Новосибирске. Он не смог рассказать, кто причинил ему травму.

Известно, что школьник попал в клинику с алкогольным отравлением. Уже там медики выявили у него, ушибы, переломы, сотрясение и дробь в голове. Юноша не мог вспомнить, где получил травмы. По его словам, в него могли стрелять несколько дней назад. «По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в ГУ МВД Новосибирска. Сейчас опрашивают юношу, его знакомых и родных.