В Новосибирске пьяный подросток попал в больницу с дробью в голове

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Известно, что школьник попал в клинику с алкогольным отравлением. Уже там медики выявили у него, ушибы, переломы, сотрясение и дробь в голове.
Юноша не мог вспомнить, где получил травмы. По его словам, в него могли стрелять несколько дней назад.
«По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в ГУ МВД Новосибирска.
Сейчас опрашивают юношу, его знакомых и родных.