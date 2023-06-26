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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

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В Новосибирске пьяный подросток попал в больницу с дробью в голове

26 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI
В голове школьника нашли дробь
Врачи обнаружили дробь в голове у семиклассника, которого пьяным доставили в больницу в Новосибирске. Он не смог рассказать, кто причинил ему травму.

Известно, что школьник попал в клинику с алкогольным отравлением. Уже там медики выявили у него, ушибы, переломы, сотрясение и дробь в голове.

Юноша не мог вспомнить, где получил травмы. По его словам, в него могли стрелять несколько дней назад.

«По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в ГУ МВД Новосибирска.

Сейчас опрашивают юношу, его знакомых и родных.

#Алина Шефер#Дети#18+#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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