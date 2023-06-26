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В Новосибирске восстановят композиции фестиваля цветов, разрушенные вандалами

26 июня 2023, 10:10
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Некоторые цветочные экспозиции были разрушены
В Новосибирске разрушили композиции, которые приготовили на фестиваль цветов в рамках Дня города. Некоторые оторвали по цветочку, другие порушили сено и так далее: картина стала не такой приятной для тех, кто старался над украшением города.

Как отметила вице-мэр Анна Терешкова, город — это люди, и люди разные. По словам чиновницы, очень радостно видеть, что многие возмущены произошедшим, но каждый должен задуматься о самих себе.

«Почему родители не препятствовали своим детям, почему взрослые не вмешивались? Многие спрашивают меня, будем ли мы подавать в полицию. Я обсудила этот вопрос с флористами, которые тратили много времени и усилий на создание этих композиций. Мы приняли решение восстановить работу, чтобы все могли наслаждаться фестивалем. Важно сохранять веру в людей! Нам нужно научиться любить наш город и уважать чужой труд!», — подытожила Терешкова.

Напомним, что также было принято решение сделать улицу Ленина — пешеходной, до конца июля. Этому решению обрадовались многие новосибирцы, ведь многие хотели как можно дольше полюбоваться красотой улицы.

Для тех, кто пропустил сам фестиваль, мы напомним, что улица будет украшена еще несколько недель, так что каждый желающий может сделать красивые фотографии на память.

Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
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