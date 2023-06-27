«Атаман» Игорь Казаков из Барабинска погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
«В ходе специальной военной операции 7 мая 2023 года погиб наш земляк — Казаков Игорь Михайлович (17.12.1981 г.р), сержант, заместитель командира взвода — командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода», — сообщается в Telegram-канале «Своих не бросаем (Барабинск)».
Церемония прощания с Атаманом состоится 28 июня 2023 года с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Барабинск, ул. Ульяновская, 70, ДК «Модерн», а в поселке Дунаевка — с 12.30 до 13.00 по адресу ул. Школьная, д. 14, кв. 2.).
Игорь Казаков по прозвищу «Атаман» родился в поселке Дунаевка Барабинского района. После окончания ПТУ принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в рамках срочной службы. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.
У погибшего остались родители, жена и двое детей. Об обстоятельствах гибели не сообщается.