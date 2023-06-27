«Атаман» Игорь Казаков из Барабинска погиб на СВО

Церемония прощания с Атаманом состоится 28 июня 2023 года с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Барабинск, ул. Ульяновская, 70, ДК «Модерн», а в поселке Дунаевка — с 12.30 до 13.00 по адресу ул. Школьная, д. 14, кв. 2.).