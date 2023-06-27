Эксперты рассказали об экономическах успехах работы ФОМС

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как сообщает expert.ru, в начале 90-х годов государство, намереваясь расширить объемы финансирования общественного здравоохранения, сформировало федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования, на базе которых в дальнейшем и заработала система ОМС.
Заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Татьяна Соломатина, оценивая работу фонда, заявила, что сейчас он играет роль финансового инструмента для закрытия программы государственных гарантий, хотя средств федерального фонда пока недостаточно для 100%-ного покрытия финансирования программы госгарантий. Также Соломатина отметила, что расчеты не всегда совпадают с себестоимостью той услуги, за оказание которой отвечает медучреждение. Однако за 30 лет работы фонд сыграл важную роль в развитии российской системы здравоохранения, он учит медорганизации грамотно распределять средства и зарабатывать их, что является крайне важным в условиях рыночной экономики.
Суммарный объем доходов бюджета ФОМС по итогам прошлого года практически достиг 2,8 триллиона рублей, хотя десятью годами ранее, в 2012 году, его наполнение не превышало 966,5 миллиарда рублей. Это означает, что за 10 лет доходы выросли на 1,8 триллиона рублей, фактически — почти втрое. А с этого года объем доходов ожидается на уровне трех триллионов рублей. Примечательно, что в предстоящие три года рост доходов относительно 2022 года достигнет 813 миллиардов рублей, то есть около 30%.
Начиная с 2013 года финансовое обеспечение базовой программы ОМС осуществляется по единым для всех субъектов РФ нормативам, а одинаковые требования к оплате медицинской помощи помогли решить вопрос с дефицитами региональных программ ОМС.
Председатель ФОМС Илья Баланин напомнил, что с каждым годом перечень программ профилактических мероприятий становится шире, как и список исследований, организуемых в рамках скрининга злокачественных новообразований. Профилактические мероприятия за 12 месяцев прошлого года прошли 51,7 миллиона человек, что составило 100,2% от общего количества тех, кому они положены по плану. Таким образом, охват профилактикой в прошлом году увеличился на 39% по отношению к 2021 году.
Татьяна Соломатина также рассказала, что в ближайшее время ФОМС начнет более активно работать над дофинансированием существующих программ, причем делать это придется в сложных экономических условиях.
Средства ОМС ранее направлялись и продолжают направляться на выполнение таких государственных программ и инициатив, как: ПНП «Здоровье», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника», а также региональных программ модернизации здравоохранения и многих других. Эти проекты помогают обеспечить достойной медицинской помощью население самых удаленных регионов РФ, организовать ремонт помещений, обеспечить медучреждения современным оборудованием, привлечь новые кадры благодаря достойной оплате труда.