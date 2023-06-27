Эксперты рассказали об экономическах успехах работы ФОМС

Суммарный объем доходов бюджета ФОМС по итогам прошлого года практически достиг 2,8 триллиона рублей, хотя десятью годами ранее, в 2012 году, его наполнение не превышало 966,5 миллиарда рублей. Это означает, что за 10 лет доходы выросли на 1,8 триллиона рублей, фактически — почти втрое. А с этого года объем доходов ожидается на уровне трех триллионов рублей. Примечательно, что в предстоящие три года рост доходов относительно 2022 года достигнет 813 миллиардов рублей, то есть около 30%.