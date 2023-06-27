Губернатор Подмосковья анонсировал новую схему техобслуживания газовых приборов

«С 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. За этот вопрос будет отвечать только „Мособлгаз“ — компания, которой мы можем доверять и которая обладает необходимыми специалистами, техникой и ресурсами», — отметил Андрей Воробьев.