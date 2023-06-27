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Губернатор Подмосковья анонсировал новую схему техобслуживания газовых приборов

27 июня 2023, 12:52
Фото: Антон Чернов / пресс-служба Правительства Московской области
С 1 января 2024 года Московская область внедрит новую схему технического обслуживания газового оборудования в жилых домах. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил этот вопрос с региональным правительством и главами округов на еженедельном совещании.

Теперь работы по обслуживанию будут выполняться исключительно компанией «Мособлгаз». Ожидается, что это повысит качество обслуживания и безопасность эксплуатации газовых приборов, пишет mosregtoday.ru.

«С 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. За этот вопрос будет отвечать только „Мособлгаз“ — компания, которой мы можем доверять и которая обладает необходимыми специалистами, техникой и ресурсами», — отметил Андрей Воробьев.

Согласно словам губернатора, на данном этапе важно проинформировать жителей о переходе на новую систему. Люди должны знать, какие услуги включает в себя техническое обслуживание, как часто проводятся проверки и как выглядят специалисты газовой службы.

Все возникающие вопросы будут решаться по принципу единого окна. Уже сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать с Мособлгазом на переходном этапе и обслуживать оборудование. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ежегодное техническое обслуживание газового оборудования в квартирах будет включать следующие мероприятия: устранение утечек газа, теплоносителя или воды; очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений; проверку тяги дымохода и вентиляции; проверку схем подключения и счетчика; проверку системы безопасности; проверку и настройку параметров сжигания газа, а также проведение инструктажа по газовой безопасности.

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