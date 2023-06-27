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Кафе «Вилка-ложка» и Dudnik проверили на наличие договоров на вывоз мусора с МУП САХ

27 июня 2023, 06:19
Фото: atas.info
Договора у всех есть, но мусор все равно кто-то выбрасывает.
Сегодня возле станции метро «Речной вокзал» прошел рейд по проверке кафе и магазинов на наличие договоров по вывозу мусора. В рейде приняли участие представители администрации Новосибирска, полиции и муниципального регоператора МУП «САХ».

В районе метро «Речной вокзал» большое количество разных магазинчиков — 27 июня их проверили на наличие договора на оказание услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

Рейд представителей администрации и регионального оператора по вывозу мусора МУП «САХ» в сопровождении сотрудника полиции был неожиданностью для сотрудников общепита.

Кафе Dudnik проверили на наличие договора по вывозу отходов.Кафе Dudnik проверили на наличие договора по вывозу отходов.
Торговые павильоны на "Речном вокзале".Торговые павильоны на "Речном вокзале".
Кафе Dudnik проверили на наличие договора по вывозу отходов.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Сотрудница кафе «Dudnik» объяснила, что отходы кафе выбрасывает в соответствии с договором с арендодателем — в контейнеры на третьем этаже. У арендодателя, в свою очередь, заключен договор с МУП «САХ». Аналогичная ситуация у большинства торговых павильонов.

Кафе "Вилка-Ложка" на Речном вокзалеКафе "Вилка-Ложка" на Речном вокзале
Кафе "Вилка-Ложка" на Речном вокзале
Фото: atas.info

А вот в кафе «Вилка-Ложка» затруднились сразу ответить на вопрос, есть ли договор на вывоз ТКО и с каким предприятиям. Ответ обещали предоставить на электронную почту.

Загадочное явление — договора на вывоз мусора у всех есть, но мусор под мостами все равно образуется.

Как сообщила представитель МУП «САХ» Светлана Петкун, с момента перехода статуса регионального оператора к МУП «САХ» специалистами была проведена работа по перезаключению всех договоров с юридическими лицами, которые ранее имели договорные отношения с ООО «Экология-Новосибирск».

«В настоящий момент проводятся активные мероприятия по привлечению новых контрагентов. Головная боль регоператора — это небольшие ИП, фруктовые и овощные киоски, нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах.
У нас есть список площадок, где образовывается большое количество мусора, в ближайшее время эти площадки так же будут проверены».
Новосибирский МУП «САХ» построит правобережный комплекс по переработке ТКО
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Временный регоператор по вывозу отходов выиграл конкурс на строительство комплекса по переработке ТКО на правом берегу.

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