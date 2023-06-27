Сотрудница кафе «Dudnik» объяснила, что отходы кафе выбрасывает в соответствии с договором с арендодателем — в контейнеры на третьем этаже. У арендодателя, в свою очередь, заключен договор с МУП «САХ». Аналогичная ситуация у большинства торговых павильонов.