Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В районе метро «Речной вокзал» большое количество разных магазинчиков — 27 июня их проверили на наличие договора на оказание услуг по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).
Рейд представителей администрации и регионального оператора по вывозу мусора МУП «САХ» в сопровождении сотрудника полиции был неожиданностью для сотрудников общепита.
Сотрудница кафе «Dudnik» объяснила, что отходы кафе выбрасывает в соответствии с договором с арендодателем — в контейнеры на третьем этаже. У арендодателя, в свою очередь, заключен договор с МУП «САХ». Аналогичная ситуация у большинства торговых павильонов.
А вот в кафе «Вилка-Ложка» затруднились сразу ответить на вопрос, есть ли договор на вывоз ТКО и с каким предприятиям. Ответ обещали предоставить на электронную почту.
Загадочное явление — договора на вывоз мусора у всех есть, но мусор под мостами все равно образуется.
Как сообщила представитель МУП «САХ» Светлана Петкун, с момента перехода статуса регионального оператора к МУП «САХ» специалистами была проведена работа по перезаключению всех договоров с юридическими лицами, которые ранее имели договорные отношения с ООО «Экология-Новосибирск».
«В настоящий момент проводятся активные мероприятия по привлечению новых контрагентов. Головная боль регоператора — это небольшие ИП, фруктовые и овощные киоски, нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах.
У нас есть список площадок, где образовывается большое количество мусора, в ближайшее время эти площадки так же будут проверены».
Временный регоператор по вывозу отходов выиграл конкурс на строительство комплекса по переработке ТКО на правом берегу.