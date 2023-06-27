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Как найти нудистский пляж в Новосибирске — координаты и остановка транспорта

27 июня 2023, 10:14
Фото: 1MI
Натуристы отдыхают рядом с Центральным пляжем Академгородка
Легендарный нудистский пляж в Академгородке не является секретной площадкой. Обнаружить его очень легко и если соблюдать негласные правила, на нем может отдыхать любой желающий

Чтобы попасть в Новосибирске на нудистский пляж, проще всего доехать на электричке до остановки «Обское море» и спуститься вместе с другими отдыхающими на Центральный пляж Академгородка. Если встать лицом к воде, то нужно повернуться налево и двигаться вдоль воду в сторону Бердска. Через некоторое время сосны начнут подходить близко к береговой линии. Это значит, что вы уже почти на месте. Очень скоро вы увидите загорающих на песке обнаженных людей. В сосновой рощице обустроены самодельные качели, лавочки и костровище — это инфраструктура пляжа, созданная руками натуристов.

На автомобиле лучше всего доехать по Бердскому шоссе до так называемой «Вшивой горки», где раньше был пост ГИБДД. В районе больших электронных часов есть небольшая поляна на обочине, там можно оставить машину и начать спуск вниз по заметной тропе. Она пересекает линию железной дороги и в итоге приводит прямо на искомое место.

А любители гаджетов могут просто забить в навигатор координаты 54.82552, 83.08304 и следовать подсказкам.

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#Нудисты#Пляж#Голые#Общество#Новосибирск
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