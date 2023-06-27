Чтобы попасть в Новосибирске на нудистский пляж, проще всего доехать на электричке до остановки «Обское море» и спуститься вместе с другими отдыхающими на Центральный пляж Академгородка. Если встать лицом к воде, то нужно повернуться налево и двигаться вдоль воду в сторону Бердска. Через некоторое время сосны начнут подходить близко к береговой линии. Это значит, что вы уже почти на месте. Очень скоро вы увидите загорающих на песке обнаженных людей. В сосновой рощице обустроены самодельные качели, лавочки и костровище — это инфраструктура пляжа, созданная руками натуристов.