Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Чтобы попасть в Новосибирске на нудистский пляж, проще всего доехать на электричке до остановки «Обское море» и спуститься вместе с другими отдыхающими на Центральный пляж Академгородка. Если встать лицом к воде, то нужно повернуться налево и двигаться вдоль воду в сторону Бердска. Через некоторое время сосны начнут подходить близко к береговой линии. Это значит, что вы уже почти на месте. Очень скоро вы увидите загорающих на песке обнаженных людей. В сосновой рощице обустроены самодельные качели, лавочки и костровище — это инфраструктура пляжа, созданная руками натуристов.
На автомобиле лучше всего доехать по Бердскому шоссе до так называемой «Вшивой горки», где раньше был пост ГИБДД. В районе больших электронных часов есть небольшая поляна на обочине, там можно оставить машину и начать спуск вниз по заметной тропе. Она пересекает линию железной дороги и в итоге приводит прямо на искомое место.
А любители гаджетов могут просто забить в навигатор координаты 54.82552, 83.08304 и следовать подсказкам.