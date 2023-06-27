Конверт вскрывала Кикина: мэр Локоть отказался менять имена медвежатам после скандала

Горожане полагают, что имена Льдинка и Снежинка, а также Нова и Сиба были бы более подходящими для этих северных медведей. Также сибиряки отмечали, что за Белку и Стрелку проголосовали всего 39 человек, в то время как на другие имена пришлось значительно больше голосов. В любом случае, многие жители Новосибирска остались недовольны выбранными именами, и выражают свое недовольство в социальных сетях.