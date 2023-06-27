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Конверт вскрывала Кикина: мэр Локоть отказался менять имена медвежатам после скандала

27 июня 2023, 04:38
Фото: Сергей Тарасов / nsknews.info
Медвежат назвали Белка и Стрелка

В Новосибирске мэр Локоть прокомментировал выбор имен белым медвежатам-двойняшкам

Жители Новосибирска не согласны с выбранными именами белых медвежат в зоопарке: двойняшек назвали Белка и Стрелка. Горожане предполагают, что лидерами голосования были другие имена. На аппаратном совещании в мэрии 27 июня стало известно, что имена менять не будут.

Новосибирский зоопарк даже закрывал комментарии на какое-то время, потому что люди начали ругаться и спорить по поводу имен для медвежат-двойняшек. Вовлеченных было много и каждый хотел отстоять свой вариант имени.

По словам Анны Терешковой, она попросила директора зоопарка Андрея Шило поднять результаты голосования, так как оно проходило на разных порталах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, конверт с именами медвежат вскрыла почетный житель города космонавт Анна Кикина. Было решено, что названия полетят в космос.

«Нужно успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении. Оно состоялось и менять его нет смысла», — сказал градоначальник.
Космонавт вскрыла конверт с именами, рядом мэр Анатолий Локоть Космонавт вскрыла конверт с именами, рядом мэр Анатолий Локоть
Космонавт вскрыла конверт с именами, рядом мэр Анатолий Локоть
Фото: Сергей Тарасов / nsknews.info
Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
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Напомним, что в Новосибирске разгорелся скандал, связанный с именами белых медвежат в зоопарке. В соцсетях комментаторы писали следующее: руководство зоопарка проигнорировало лидеров голосования, чтобы выразить благодарность космонавту Анне Кикиной.

Горожане полагают, что имена Льдинка и Снежинка, а также Нова и Сиба были бы более подходящими для этих северных медведей. Также сибиряки отмечали, что за Белку и Стрелку проголосовали всего 39 человек, в то время как на другие имена пришлось значительно больше голосов. В любом случае, многие жители Новосибирска остались недовольны выбранными именами, и выражают свое недовольство в социальных сетях.

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#Зоопарк#Белые медведи#Голосование#Социальные сети#Недовольство#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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