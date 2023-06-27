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Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке

27 июня 2023, 11:25
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Котята уже полюбили прогулки

Манулы в Новосибирском зоопарке вывели на прогулку пятерых котят

В Новосибирском зоопарке детенышей манула впервые вывели на прогулку. Малыши появились на свет 29 апреля.
«В Новосибирском зоопарке на прогулки начали выходить детеныши манулов. Родители пятерых малышей — молодая пара Ева и Ачи, которая тоже родилась в нашем зоопарке. Это их первое потомство. Биологи и ветеринарные врачи уже провели осмотр котят и определили их пол», — сообщается в паблике «Новосибирский зоопарк» социальной сети «ВКонтакте».
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Всего у манулов родились пять котят — три мальчика и две девочки. Мама уделяет им все свободное время. В свою очередь, биологи стараются создать для малышей комфортную среду. Сами малыши все больше времени проводят на улице и предпочитают гулять вечером.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Каждый котенок увеличивает шансы на сохранение вида.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Новосибирский зоопарк#Зоопарк#Природа#Животные
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