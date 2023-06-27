Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
«В Новосибирском зоопарке на прогулки начали выходить детеныши манулов. Родители пятерых малышей — молодая пара Ева и Ачи, которая тоже родилась в нашем зоопарке. Это их первое потомство. Биологи и ветеринарные врачи уже провели осмотр котят и определили их пол», — сообщается в паблике «Новосибирский зоопарк» социальной сети «ВКонтакте».
Всего у манулов родились пять котят — три мальчика и две девочки. Мама уделяет им все свободное время. В свою очередь, биологи стараются создать для малышей комфортную среду. Сами малыши все больше времени проводят на улице и предпочитают гулять вечером.
В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Каждый котенок увеличивает шансы на сохранение вида.