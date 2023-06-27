Нигерийскую проститутку выдворили из России — она торговала телом в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Судебные приставы в Новосибирске вынудили 26-летнюю жительницу Нигерии покинуть Российскую Федерацию из-за того, что она занималась проституцией и не имела регистрации.
По информации пресс-службы ГУ ФССП по региону, девушка приехала в Санкт-Петербург для учёбы, но после окончания срока действия ее визы в ноябре 2015 года, она не подала заявление на получение регистрации по месту проживания.
Также нигерийка была привлечена к административной ответственности за продажу своего тела. Кроме штрафа в размере 5 000 рублей, ей было вынесено решение об отправке из РФ.