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Нигерийскую проститутку выдворили из России — она торговала телом в Новосибирске

27 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
Девушка занималась проституцией

В Новосибирске приставы выдворили проститутку из Нигерии с территории РФ

Нигерийская проститутка из Новосибирска выдворена за незаконную деятельность и отсутствие регистрации в РФ.

Судебные приставы в Новосибирске вынудили 26-летнюю жительницу Нигерии покинуть Российскую Федерацию из-за того, что она занималась проституцией и не имела регистрации.

По информации пресс-службы ГУ ФССП по региону, девушка приехала в Санкт-Петербург для учёбы, но после окончания срока действия ее визы в ноябре 2015 года, она не подала заявление на получение регистрации по месту проживания.

Также нигерийка была привлечена к административной ответственности за продажу своего тела. Кроме штрафа в размере 5 000 рублей, ей было вынесено решение об отправке из РФ.

Проститутку из Нигерии выгнали из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Приставы#Судебные приставы#Мигранты#Общество#Новосибирск
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