Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом

Posted 27 июня 2023, 08:06
Published 27 июня 2023, 08:06
Modified 27 июня 2023, 08:08
Updated 27 июня 2023, 08:08
«Я проявил финансовую небрежность. Через меня как руководителя сельхозпредприятия проходят крупные суммы. И когда распределяешь десятки миллионов, глаза замыливаются», — цитирует Глеба Поповцева «НГС Новосибирск».
Также Глеб Поповцев заявил, что у него не было заинтересованности в похищении денег из бюджета законодательного собрания. Более того, на стадии предварительного следствия им были переведены 850 тысяч рублей в счет погашения ущерба.
Парламентария обвиняют в фиктивном трудоустройстве женщины в качестве своей помощницы. По мнению следствия, сибирячка ни разу не появилась на работе, а сам Поповцев получал за нее зарплату. Депутат был задержан в ноябре 2021 года и помещен под домашний арест.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]