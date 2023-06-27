Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом

Парламентария обвиняют в фиктивном трудоустройстве женщины в качестве своей помощницы. По мнению следствия, сибирячка ни разу не появилась на работе, а сам Поповцев получал за нее зарплату. Депутат был задержан в ноябре 2021 года и помещен под домашний арест.