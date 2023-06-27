Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
«Я проявил финансовую небрежность. Через меня как руководителя сельхозпредприятия проходят крупные суммы. И когда распределяешь десятки миллионов, глаза замыливаются», — цитирует Глеба Поповцева «НГС Новосибирск».
Также Глеб Поповцев заявил, что у него не было заинтересованности в похищении денег из бюджета законодательного собрания. Более того, на стадии предварительного следствия им были переведены 850 тысяч рублей в счет погашения ущерба.
Парламентария обвиняют в фиктивном трудоустройстве женщины в качестве своей помощницы. По мнению следствия, сибирячка ни разу не появилась на работе, а сам Поповцев получал за нее зарплату. Депутат был задержан в ноябре 2021 года и помещен под домашний арест.