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Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом

27 июня 2023, 08:06
Фото: 1MI
Глеб Поповцев выступил с последним словом

Обвиняемый в мошенничестве депутат Поповцев выступил на суде с последним словом

В Новосибирске продолжается судебный процесс по делу депутата Глеба Поповцева. Парламентария обвиняют в фиктивном трудоустройстве. На суде обвиняемый выступил с последним словом.
«Я проявил финансовую небрежность. Через меня как руководителя сельхозпредприятия проходят крупные суммы. И когда распределяешь десятки миллионов, глаза замыливаются», — цитирует Глеба Поповцева «НГС Новосибирск».
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Также Глеб Поповцев заявил, что у него не было заинтересованности в похищении денег из бюджета законодательного собрания. Более того, на стадии предварительного следствия им были переведены 850 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

Парламентария обвиняют в фиктивном трудоустройстве женщины в качестве своей помощницы. По мнению следствия, сибирячка ни разу не появилась на работе, а сам Поповцев получал за нее зарплату. Депутат был задержан в ноябре 2021 года и помещен под домашний арест.

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