Под Новосибирском водитель Mitsubishi погиб в ДТП с грузовиком

Posted 27 июня 2023, 07:45
Published 27 июня 2023, 07:45
Modified 27 июня 2023, 07:48
Updated 27 июня 2023, 07:48
Жесткое ДТП произошло 27 июня недалеко от села Криводановка. За рулем иномарки сидел 47-летний мужчина. Он выехал на встречку в какой-то момент и врезался в грузовик.
«Грузовым автомобилем Scania управлял 32-летний водитель. О его состоянии не сообщается. Погиб водитель иномарки, а его пассажир в возрасте около 45 лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии», — уточнили представили ГИБДД Новосибирской области.
На месте аварии работают бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители. Они соберут улики и узнают детали ДТП.
Напомним, утром 27 июня на Северном объезде водитель грузовика переехал лося.
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