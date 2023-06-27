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Проститутку из Нигерии выгнали из Новосибирска

27 июня 2023, 03:35
Фото: atas.info
Мигрантов выдворили из страны

В Новосибирске выдворили мигрантов, незаконно живущих в России

Судебные приставы выдворили 41 иностранца из Новосибирска за несоблюдение сроков пребывания в РФ, в том числе афроамериканку из Нигерии, которую также привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.

В Новосибирске за неделю судебные приставы изгнали за границу 41 иностранца, которые пребывали в России неоправданно долгое время. Проведя рейды, полиция и миграционная служба выявили и задержали нелегалов на территории города. Затем они были отправлены обратно в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию.

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ГУ ФССП по региону сообщает, что среди депортированных иностранцев была 26-летняя жительница Нигерии, которая приехала в Россию для учебы в Санкт-Петербург. Действительную специальную визу находившаяся в стране гостья имела только до ноября 2015 года, однако после окончания указанного срока не подала заявление на регистрацию по месту временного проживания.

Как отмечается в пресс-службе, жительницу Нигерии также обвинили в двух административных правонарушениях: незаконном занятии проституцией и нарушении правил проживания на территории России. Суд вынес решение о штрафе в размере 5 000 рублей и депортировании женщины обратно в ее родной город Бенин-Сити, расположенный в южной Нигерии.

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#Эмилия Губарева#Мигранты#РФ#Судебные приставы#Полиция#Миграционная служба#Регистрация#Общество#Новосибирск#Россия
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