Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Новосибирске за неделю судебные приставы изгнали за границу 41 иностранца, которые пребывали в России неоправданно долгое время. Проведя рейды, полиция и миграционная служба выявили и задержали нелегалов на территории города. Затем они были отправлены обратно в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию.
ГУ ФССП по региону сообщает, что среди депортированных иностранцев была 26-летняя жительница Нигерии, которая приехала в Россию для учебы в Санкт-Петербург. Действительную специальную визу находившаяся в стране гостья имела только до ноября 2015 года, однако после окончания указанного срока не подала заявление на регистрацию по месту временного проживания.
Как отмечается в пресс-службе, жительницу Нигерии также обвинили в двух административных правонарушениях: незаконном занятии проституцией и нарушении правил проживания на территории России. Суд вынес решение о штрафе в размере 5 000 рублей и депортировании женщины обратно в ее родной город Бенин-Сити, расположенный в южной Нигерии.