ГУ ФССП по региону сообщает, что среди депортированных иностранцев была 26-летняя жительница Нигерии, которая приехала в Россию для учебы в Санкт-Петербург. Действительную специальную визу находившаяся в стране гостья имела только до ноября 2015 года, однако после окончания указанного срока не подала заявление на регистрацию по месту временного проживания.