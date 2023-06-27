Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как сообщает precedent.tv, представители пансионата заявили, что ветерана избил другой постоялец. Его сильно раздражало, что мужчина встает среди ночи и ходит по блоку. При этом он передвигался наощупь, так как практически потерял зрение. Невыспавшийся пенсионер схватил костыль и ударил Ивана Ларионова костылем. Дедушка упал и получил гематомы и ушибы.
При этом адвокат дочери погибшего Нины Кувшиновой Захар Глушко заявил, что пансионат так или иначе несет ответственность за своих постояльцев. Соответственно, сотрудники учреждения должны были предусмотреть конфликтные ситуации.
98-летний Иван Ларионов был избит в середине июня в частном пансионате «Рэмели». Об инциденте рассказали региональные СМИ, позже дело на контроль взяли прокуратура, Следственный комитет и полиция. Особый доклад поручил составить глава СКР Александр Бастрыкин. Ветеран войны скончался в реанимации больницы №25 в ночь на 26 июня.