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«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»

27 июня 2023, 06:35
Фото: precedent.tv
Ветеран скончался от побоев

В новосибирском пансионате назвали ответственного за избиение 98-летнего ветерана ВОВ

В частном пансионате для престарелых «Рэмели» прокомментировали ситуацию с избиением 98-летнего ветерана ВОВ. Пенсионер скончался в ночь на 26 июня.

Как сообщает precedent.tv, представители пансионата заявили, что ветерана избил другой постоялец. Его сильно раздражало, что мужчина встает среди ночи и ходит по блоку. При этом он передвигался наощупь, так как практически потерял зрение. Невыспавшийся пенсионер схватил костыль и ударил Ивана Ларионова костылем. Дедушка упал и получил гематомы и ушибы.

Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице
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При этом адвокат дочери погибшего Нины Кувшиновой Захар Глушко заявил, что пансионат так или иначе несет ответственность за своих постояльцев. Соответственно, сотрудники учреждения должны были предусмотреть конфликтные ситуации.

98-летний Иван Ларионов был избит в середине июня в частном пансионате «Рэмели». Об инциденте рассказали региональные СМИ, позже дело на контроль взяли прокуратура, Следственный комитет и полиция. Особый доклад поручил составить глава СКР Александр Бастрыкин. Ветеран войны скончался в реанимации больницы №25 в ночь на 26 июня.

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