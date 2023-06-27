Как сообщает precedent.tv, представители пансионата заявили, что ветерана избил другой постоялец. Его сильно раздражало, что мужчина встает среди ночи и ходит по блоку. При этом он передвигался наощупь, так как практически потерял зрение. Невыспавшийся пенсионер схватил костыль и ударил Ивана Ларионова костылем. Дедушка упал и получил гематомы и ушибы.