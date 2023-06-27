atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Сибирячка ищет очевидцев взрыва кеги, травмировавшей сына

27 июня 2023, 14:00
Фото: 1MI
Ребенок мог пострадать из-за кеги

В Новосибирске взорвавшаяся кега травмировала ребенка

В Новосибирске мать разыскивает очевидцев взрыва пластиковой кеги. Из-за происшествия пострадал ее сын.
«Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с поиском очевидцев. 23 июня на спортивной площадке между домами №66/5 и 66/8 на улице Фадеева рядом с моим сыном взорвалась пластиковая кега. Взрыв произошел после того, как в кегу кем-то был брошен камень», — написала женщина в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Из-за взрыва мальчик получил открытый перелом указательного и скрытый осколочный перелом среднего пальца на правой руке. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие считают, что женщина что-то недоговаривает. «Да-да. Камнем в нее бросили, а он просто мимо проходил. Именно так и появляются переломы кистей руки, но никак не при прямом взаимодействии пострадавшего с объектом, причинившим вред», — написал Тимур Камаев. «Да чтоб я себе так доверяла, как Вы — своему сыну», — вторит ему Олеся Чепуштанова.

«Если это бутылка ПЭТ, то что в ней настолько твердого, кроме крышки, что могло отлететь и повредить палец?! Если это пластиковая толстостенная кега, то с какой силой нужно в нее попасть камнем (причем издалека — чтоб никто не увидел кидавшего), чтобы она лопнула?!», — удивляется Вячеслав Гречишников.
В Новосибирске пьяный подросток попал в больницу с дробью в голове
Узнать подробнее

Также сибиряки считают, что подобное вполне обычно для мальчишек. «Пацаны! У всех на указанном пальце шрамы есть? Если есть, то мы из одного детства», — заявил Иван Петров. «И на правой, и на левой руке», — развил тему Дмитрий Федоров.

Новосибирец напал на школьника с ножом из-за гаджета
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать 10 лет не может смириться с пропажей сына в Новосибирске: поиски возобновили
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Травмы#Соцсети
Подпишитесь
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Вчера, 07:55
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Сегодня, 09:29
«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»
Сегодня, 06:35
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 04:23
Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
Сегодня, 01:55
Топ-5 самых недорогих специальностей в вузах Новосибирка-2023
Вчера, 10:33