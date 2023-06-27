Сибирячка ищет очевидцев взрыва кеги, травмировавшей сына

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«Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с поиском очевидцев. 23 июня на спортивной площадке между домами №66/5 и 66/8 на улице Фадеева рядом с моим сыном взорвалась пластиковая кега. Взрыв произошел после того, как в кегу кем-то был брошен камень», — написала женщина в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Из-за взрыва мальчик получил открытый перелом указательного и скрытый осколочный перелом среднего пальца на правой руке. Ребенку была оказана медицинская помощь.
Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие считают, что женщина что-то недоговаривает. «Да-да. Камнем в нее бросили, а он просто мимо проходил. Именно так и появляются переломы кистей руки, но никак не при прямом взаимодействии пострадавшего с объектом, причинившим вред», — написал Тимур Камаев. «Да чтоб я себе так доверяла, как Вы — своему сыну», — вторит ему Олеся Чепуштанова.
«Если это бутылка ПЭТ, то что в ней настолько твердого, кроме крышки, что могло отлететь и повредить палец?! Если это пластиковая толстостенная кега, то с какой силой нужно в нее попасть камнем (причем издалека — чтоб никто не увидел кидавшего), чтобы она лопнула?!», — удивляется Вячеслав Гречишников.
Также сибиряки считают, что подобное вполне обычно для мальчишек. «Пацаны! У всех на указанном пальце шрамы есть? Если есть, то мы из одного детства», — заявил Иван Петров. «И на правой, и на левой руке», — развил тему Дмитрий Федоров.