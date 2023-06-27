Сибирячка ищет очевидцев взрыва кеги, травмировавшей сына

Произошедшее уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие считают, что женщина что-то недоговаривает. «Да-да. Камнем в нее бросили, а он просто мимо проходил. Именно так и появляются переломы кистей руки, но никак не при прямом взаимодействии пострадавшего с объектом, причинившим вред», — написал Тимур Камаев. «Да чтоб я себе так доверяла, как Вы — своему сыну», — вторит ему Олеся Чепуштанова.