Сибирячка возмутилась нудистами, играющими в волейбол

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как сообщает «АиФ Новосибирск», сибирячка Екатерина долго готовилась морально к посещению нудистского пляжа в районе Академгородка. Отправившись позагорать топлес, девушка была шокирована видом совершенно голых людей, спокойно играющих в волейбол.
«Женщины не стеснялись своих грудей, прыгающих как мячик. Мужчины тоже не испытывали особого смущения», — рассказала Екатерина.
Еще больший шок возник, когда ей предложили присоединиться к игрокам. К девушке подошел совершенно голый человек и позвал поиграть в мяч. После этого у девушки совершенно пропало желание появляться на пляже вновь.