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Сибирячка возмутилась нудистами, играющими в волейбол

27 июня 2023, 10:37
Фото: 1MI
Девушка больше не пойдет на нудистский пляж

В Новосибирске девушку напугали голые волейболисты на нудистском пляже

Жительница Новосибирска решила сходить на нудистский пляж. Первый опыт оказался шокирующим.

Как сообщает «АиФ Новосибирск», сибирячка Екатерина долго готовилась морально к посещению нудистского пляжа в районе Академгородка. Отправившись позагорать топлес, девушка была шокирована видом совершенно голых людей, спокойно играющих в волейбол.

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«Женщины не стеснялись своих грудей, прыгающих как мячик. Мужчины тоже не испытывали особого смущения», — рассказала Екатерина.

Еще больший шок возник, когда ей предложили присоединиться к игрокам. К девушке подошел совершенно голый человек и позвал поиграть в мяч. После этого у девушки совершенно пропало желание появляться на пляже вновь.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Пляж#Пляжи Новосибирска#Нудисты
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