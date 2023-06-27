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Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке

27 июня 2023, 01:55
Фото: https://t.me/nsk_zoo
Новосибирцы остались недовольны выбранными именами

Новосибирцы остались недовольны именами белых медвежат

Жители Новосибирска недовольны именами белых медвежат, которые были выбраны в зоопарке после голосования в соцсетях; пользователи уверены, что лидерами были другие имена, а руководство зоопарка решило таким способом выразить благодарность космонавту Анне Кикиной.

Новосибирцы остались недовольны выбором имен для белых медвежат, родившихся в зоопарке в конце 2022 года. В социальных сетях разгорелся настоящий скандал по поводу того, что лидерами голосования были совершенно другие имена, а не Белка и Стрелка, которые объявили победителями.

По мнению горожан, использование таких имен как Льдинка и Снежинка, а также Нова и Сиба было бы более уместным для северных медведей, поэтому новосибирцы выразили свое недовольство в комментариях в социальных сетях.

Одна из подписчиц отметила, что за Белку и Стрелку проголосовало только 39 человек, в то время как Льдинку и Снежинку выбрали 265 пользователей, а выбор Новы и Сибы поддержали 349 человек.

Возможно, считают комментаторы, руководство зоопарка решило выбрать именно эти имена, чтобы выразить благодарность космонавту Анне Кикиной, которая вскрыла конверт с именами на торжественной церемонии в честь Дня города.

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Также были предложены варианты Льдинка и Снежинка и Нова и Сиба. Однако остановились все же на Белке и Стрелке, что показалось странным новосибирцам.
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