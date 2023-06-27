Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Новосибирцы остались недовольны выбором имен для белых медвежат, родившихся в зоопарке в конце 2022 года. В социальных сетях разгорелся настоящий скандал по поводу того, что лидерами голосования были совершенно другие имена, а не Белка и Стрелка, которые объявили победителями.
По мнению горожан, использование таких имен как Льдинка и Снежинка, а также Нова и Сиба было бы более уместным для северных медведей, поэтому новосибирцы выразили свое недовольство в комментариях в социальных сетях.
Одна из подписчиц отметила, что за Белку и Стрелку проголосовало только 39 человек, в то время как Льдинку и Снежинку выбрали 265 пользователей, а выбор Новы и Сибы поддержали 349 человек.
Возможно, считают комментаторы, руководство зоопарка решило выбрать именно эти имена, чтобы выразить благодарность космонавту Анне Кикиной, которая вскрыла конверт с именами на торжественной церемонии в честь Дня города.