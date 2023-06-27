Новосибирцы остались недовольны выбором имен для белых медвежат, родившихся в зоопарке в конце 2022 года. В социальных сетях разгорелся настоящий скандал по поводу того, что лидерами голосования были совершенно другие имена, а не Белка и Стрелка, которые объявили победителями.