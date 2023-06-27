У Ленинского рынка автомобиль без водителя стоит уже пять дней

Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие спорят из-за правил парковки, которые, возможно, нарушил водитель. «Я не знаю, чье авто, но припарковано оно по правилам. Это пример для новосибирцев, как это нужно делать», — написал Максим Жданов. «Скорее всего, она единственная стоит по правилам», — вторит ему сибиряк под ником Иван Петрович. «Нет, не по правилам. Мордой к тротуару», — возражает Ыхтындык Тыктынбаев.