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У Ленинского рынка автомобиль без водителя стоит уже пять дней

27 июня 2023, 12:06
Фото: ВК / АСТ-54
Хозяин не приходит за машиной уже пять дней

В Новосибирске ищут хозяина брошенной у Ленинского рынка иномарки

В Новосибирске не могут найти хозяина брошенной иномарки. Машина стоит бесхозной уже пять дней.
«На парковке возле Ленинского рынка, напротив СГУГиТ, пятый день стоит брошенный автомобиль Toyota Nadia. По всей видимости, оставили здесь после ДТП. Машина стоит поперек парковки и занимает три парковочных места. Может быть, кто-то узнает свой автомобиль и увезет уже его отсюда?», — написано в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие спорят из-за правил парковки, которые, возможно, нарушил водитель. «Я не знаю, чье авто, но припарковано оно по правилам. Это пример для новосибирцев, как это нужно делать», — написал Максим Жданов. «Скорее всего, она единственная стоит по правилам», — вторит ему сибиряк под ником Иван Петрович. «Нет, не по правилам. Мордой к тротуару», — возражает Ыхтындык Тыктынбаев.

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Кое-кого даже возмущает такая никчемная информация. «Ну, стоит и стоит. И что? У нас во дворе тоже мертвым грузом автомобиль стоит и никому не мешает», — возмущается Алексей Рогулин. «Автор поста хотел сумничать, но увы», — соглашается с ним Иван Лисицын.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Автомобиль#Соцсети
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