У Ленинского рынка автомобиль без водителя стоит уже пять дней

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
«На парковке возле Ленинского рынка, напротив СГУГиТ, пятый день стоит брошенный автомобиль Toyota Nadia. По всей видимости, оставили здесь после ДТП. Машина стоит поперек парковки и занимает три парковочных места. Может быть, кто-то узнает свой автомобиль и увезет уже его отсюда?», — написано в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие спорят из-за правил парковки, которые, возможно, нарушил водитель. «Я не знаю, чье авто, но припарковано оно по правилам. Это пример для новосибирцев, как это нужно делать», — написал Максим Жданов. «Скорее всего, она единственная стоит по правилам», — вторит ему сибиряк под ником Иван Петрович. «Нет, не по правилам. Мордой к тротуару», — возражает Ыхтындык Тыктынбаев.
Кое-кого даже возмущает такая никчемная информация. «Ну, стоит и стоит. И что? У нас во дворе тоже мертвым грузом автомобиль стоит и никому не мешает», — возмущается Алексей Рогулин. «Автор поста хотел сумничать, но увы», — соглашается с ним Иван Лисицын.