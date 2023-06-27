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В Новосибирске родители отсудили 4 млн рублей за смерть дочери на стройке

27 июня 2023, 06:31
Фото: 1MI
За смерть дочери на стройке родители получат 4 млн
Родители девочки получили 4 млн рублей за ее смерть на заброшенной стройке в Новосибирске. Эту сумму выплатит застройщик.

Как рассказали в прокуратуре КП-Новосибирск, суд удовлетворил требования родных школьницы. С компании-застройщика взыщут всего 4 млн рублей в качестве компенсация вреда.

Напомним, 13-летняя девочка погибла 29 июня 2021 года, когда на нее упала плита в недостроенной многоэтажке на улице Кирпичный переулок. Там она проводила время с друзьями.

Плиток придавило также одного из ее товарищей, но он выжил. А девочка скончалась из-за травм.

В Новосибирске на стройке под плитой погибла девочка
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