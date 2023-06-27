В Новосибирске родители отсудили 4 млн рублей за смерть дочери на стройке

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Как рассказали в прокуратуре КП-Новосибирск, суд удовлетворил требования родных школьницы. С компании-застройщика взыщут всего 4 млн рублей в качестве компенсация вреда.
Напомним, 13-летняя девочка погибла 29 июня 2021 года, когда на нее упала плита в недостроенной многоэтажке на улице Кирпичный переулок. Там она проводила время с друзьями.
Плиток придавило также одного из ее товарищей, но он выжил. А девочка скончалась из-за травм.