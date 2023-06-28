Еще одно падение лифта: в Московской области пострадали два человека

Например, в Хабаровском крае в этом году планируется заменить 279 лифтов, которые должны поставить Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод. Однако ЩЛЗ, как сообщает «Коммерсантъ», оказался участником картельного сговора, в результате которого участникам удалось незаконно получить до 1 миллиарда рублей. В свою очередь, КМЗ вообще признан банкротом. Конкурсный управляющий завода обратился в суд с заявлением о взыскании с контролирующих должника лиц более 2,5 млрд рублей убытков. Стоит отметить, что эти предприятия входят в число крупнейших по строительству лифтов в стране. Импортозамещение с такими участниками рынка остается также под угрозой.