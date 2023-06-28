Еще одно падение лифта: в Московской области пострадали два человека

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Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:49
129 человек погибли в результате ЧП в лифтах за последние пять лет. Из новостей известно, что в начале текущего года число инцидентов в лифтах уже составило 62 случая. Люди гибнут в самых разных городах страны, от Москвы до Иркутска. Проблемы в сфере производства лифтов остаются нерешенными, пишет newsnn.ru.
Например, в Хабаровском крае в этом году планируется заменить 279 лифтов, которые должны поставить Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод. Однако ЩЛЗ, как сообщает «Коммерсантъ», оказался участником картельного сговора, в результате которого участникам удалось незаконно получить до 1 миллиарда рублей. В свою очередь, КМЗ вообще признан банкротом. Конкурсный управляющий завода обратился в суд с заявлением о взыскании с контролирующих должника лиц более 2,5 млрд рублей убытков. Стоит отметить, что эти предприятия входят в число крупнейших по строительству лифтов в стране. Импортозамещение с такими участниками рынка остается также под угрозой.
Специалисты считают, что кризис в этой сфере процветает именно потому, что нет системного подхода. Производители лифтового оборудования часто заинтересованы только в разовой продаже и не озабочены тем, как долго их продукция будет служить.
При этом обслуживанием лифтового оборудования занимаются управляющие компании, которые зачастую экономят на профессионалах и нанимают «многостаночников».
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ростехнадзор, почти 20% лифтов в РФ выработали максимальный срок эксплуатации. Всего в стране поставлено на учет около 496 тысяч лифтов, из них около 100 тысяч отработали свой срок службы в 25 лет.
Однако с 1 марта УК перешли под контроль Ростехнадзора, а ведомству вернули контроль за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений. К ним относятся лифты и подъемные платформы для инвалидов.
«Когда будет введен надзор со стороны государственного органа — в случае если что-то произойдет, виновность ваша будет определена, если вы не выполнили правила», — отметил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
При этом эксперты не столь оптимистичны. Они считают, что вся работа может свестись к составлению отчетов и системно проблемы в лифтовой отрасли не решатся. Сейчас участники сферы работают по принципу «каждый сам за себя», а страдают от этого подхода пассажиры лифтов и эскалаторов. Если систему не отстроить, ничего в целом не поменяется.