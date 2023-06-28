Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В среду, 28 июня, в ходе очередной сессии горсовета Новосибирска, было принято решение отозвать депутатские полномочия Хельги Пироговой и Сергея Бойко*. Как сообщил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев, причина такого решения — непредставление декларации о доходах за 2022 год, как это предусмотрено антикоррупционным законодательством.
«Факт неисполнения обязанностей подтверждается информацией следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. В результате проведения подчерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами Бойко* и Пироговой, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом», — заявил Атякшев.
Вопрос о прекращении полномочий был вынесен на тайное голосование, в результате 38 голосов было подано в поддержку такого решения, против проголосовал один депутат.
Перед голосованием Светлана Каверзина, соратница Бойко* и Пироговой по оппозиционной «Коалиции 2020» задала вопрос: «Почему принимают решения без пояснения и комментариев депутатов, которых обвиняют в непредоставлении деклараций?». Спикер горсовета Дмитрий Асанцев ответил — все, кто хотел дать пояснения, дали.
Кроме того, Асанцев подчеркнул, что помимо грубого нарушения антикоррупционного законодательства, оба депутата, достаточно давно покинув страну, совершенно не работали на своих избирательных округах, не принимали участие в сессиях горсовета, работе комиссий, не вели прием граждан. «По сути, они занимаются только критикой и поливанием грязью города Новосибирска и России», — резюмировал Дмитрий Асанцев.
При этом в начале сессии депутаты большинством голосов отказали помощнику Бойко* в возможности зачитать некое письменное обращение опального депутата.
Ранее и Бойко*, и Пирогова заявляли в соцсетях, что предприняли несколько попыток предоставить все необходимые бумаги через своих помощников, но документы попросту отказывались принимать.
По итогам работы сессии было решено, что на округе Хельги Пироговой обязанности депутата будет исполнять Андрей Любавский (КПРФ), на округе Сергея Бойко* — Сергей Бондаренко («Единая Россия»).
Светлана Каверзина, в свою очередь, заявила, что решение о лишении ее соратников депутатских мандатов будет оспорено в суде.
«На том основании, что все сделано было максимально тайно максимально закрыто, Сергей* вообще не смог донести свою позицию никак… Даже в суде дают последнее слово обвиняемому. А тут у нас Совет депутатов вдруг решил, что презумпция виновности и мы заслушивать никого не будем».
Оба депутата сейчас находятся за границей. Сергей Бойко*, бывший глава новосибирского штаба Алексея Навального**, уехал из России в 2021 году. Пирогова — в 2022-м, после того, как на нее завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.
*) — решением Минюста РФ признан иностранным агентом
**) — внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Организация «Штабы Навального» признана экстремисткой и запрещена в России.