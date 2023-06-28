«На том основании, что все сделано было максимально тайно максимально закрыто, Сергей* вообще не смог донести свою позицию никак… Даже в суде дают последнее слово обвиняемому. А тут у нас Совет депутатов вдруг решил, что презумпция виновности и мы заслушивать никого не будем».