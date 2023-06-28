Губернатор представил опыт сотрудничества с Белорусью на форуме Союзного государства

Posted 28 июня 2023, 02:49
Published 28 июня 2023, 02:49
Modified 28 июня 2023, 02:51
Updated 28 июня 2023, 02:51
В составе делегации — Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий. Андрей Травников принял участие в работе секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства».
Губернатор напомнил, что 25 лет назад Новосибирская область одним из первых регионов России подписала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь. «Сегодня мы развиваем и отраслевое, и межрегиональное сотрудничество: установлены договорные отношения с Могилёвской, Гродненской областями, с Минском. Побратимство Минска и Новосибирска, Горецкого райисполкома и наукограда Кольцово дало толчок к развитию научной, технологической и бизнес-кооперации в наиболее перспективных направлениях. Таких, как биофармацевтика, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, пищевой и других перерабатывающих отраслей, а также в сфере экологии. Технопарк Новосибирского Академгородка активно сотрудничает с минским Парком высоких технологий в области IT.
В числе новых договорённостей — поставки новосибирских электронно-оптических преобразователей для «БелОМО», внедрение наших разработок для модернизации белорусских тепличных хозяйств. Прорабатываются вопросы создания совместного производства оборудования для молочного животноводства Новосибирской области, совместного производства опрыскивателя марки «Лидагропроммаш» с нашим программно-аппаратным комплексом управления. Увидели с коллегами взаимный интерес к проекту по сборке картофелесажалок и картофелекопателей на базе новосибирского представительства МТЗ, к развитию СП по модернизации трамвайного парка Новосибирска.
Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» заключил контракты с белорусскими заводами «Планар» и «Интеграл» на поставки материалов, комплектующих и оборудования почти на 300 млн рублей. Это всё — новые проекты и направления. Между тем, новосибирские заводы уже давно поставляют для белорусского рынка турборгенераторы для теплоэнергостанций, взрыватели, аэрозоли, резисторы для заземления нейтрали, запасные части к электропечам, электронно-оптические преобразователи, графитированные электроды. Завод «Сибэлектропривод» не только поставляет готовое электрооборудование БелАЗу, но и совместно с ним разрабатывает новый тяговый электропривод для карьерных самосвалов грузоподъёмностью 90 тонн.
Один из ключевых приоритетов для нас — сотрудничество в сфере науки и технологий. Несколько лет назад вышли на комплексное взаимодействие между нашими вузами — сейчас заключено 26 двусторонних договоров между ведущими университетами. Таким образом, мы выстраиваем систему подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут работать в любой точке Союзного государства — как в России, так и в Беларуси», — подчеркнул Андрей Травников.
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